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В Дроздах спасли лебедя, который вмерз в лед
11.01.2019 08:44 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники общества спасения на водах освободили лебедя, туловище которого наполовину вмерзло в лед, сообщили в программе «Столичные подробности» на
Замерзшую в 80 метрах от берега птицу обнаружил рыбак. Специалисты ОСВОД помогли пернатому освободиться, отогрели и выпустили к сородичам. «Лебединая» операция заняла около 40 минут, птица практически не пострадала.
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Специалисты ОСВОД помогли пернатому освободиться, отогрели и выпустили к сородичам. «Лебединая» операция заняла около 40 минут, птица практически не пострадала.
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