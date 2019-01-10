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В Дроздах спасли лебедя, который вмерз в лед

11.01.2019 08:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники общества спасения на водах освободили лебедя, туловище которого наполовину вмерзло в лед, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Замерзшую в 80 метрах от берега птицу обнаружил рыбак. Специалисты ОСВОД помогли пернатому освободиться, отогрели и выпустили к сородичам. «Лебединая» операция заняла около 40 минут, птица практически не пострадала.



 
 
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Специалисты ОСВОД помогли пернатому освободиться, отогрели и выпустили к сородичам. «Лебединая» операция заняла около 40 минут, птица практически не пострадала.
 
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