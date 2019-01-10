В Дроздах спасли лебедя, который вмерз в лед

Сотрудники общества спасения на водах освободили лебедя, туловище которого наполовину вмерзло в лед, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ .

Замерзшую в 80 метрах от берега птицу обнаружил рыбак. Специалисты ОСВОД помогли пернатому освободиться, отогрели и выпустили к сородичам. «Лебединая» операция заняла около 40 минут, птица практически не пострадала.







