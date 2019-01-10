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Снегопады и небольшой мороз. Прогноз погоды в Могилеве в выходные
11.01.2019 09:29 — Новости Общества | Tut.by
Крепкий мороз отступает — по крайней мере, в выходные в Могилеве будет -3°С. А еще — снегопады. И пусть даже будет пасмурно, сейчас самое время успеть покататься на лыжах и коньках. Да-да, на следующей неделе прогнозируют оттепель до +2°С!
Сегодня все еще будет морозно: днем — -10°С, вечером — -12°С. Ночью придет снегопад.
В субботу, 12 января, прогнозируют метель, пасмурную погоду и −6…−3°С.
В воскресенье утром ждем ясное небо с солнцем и -11°С, потом снова станет пасмурно, вернется снегопад, ветер усилится. Прогнозируют около -3°С, ночью — 0 °C.
В понедельник, 14 января, будет −3…−0°С, пасмурно. Ждем метель.
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Кажется, сильные морозы отступят. Надолго ли? Пока с середины следующей недели прогнозируют оттепель.
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