Осторожно! Гололед!

Стоит неосторожно ступить на него, как в лучшем случае сильный ушиб или вывих, повреждение связок или перелом конечностей. Все это можно избежать, если соблюдать элементарные правила безопасности.

Лучшая профилактика травм – это осторожность и осмотрительность. По возможности, старайтесь не выходить на улицу в такую погоду. В темное время суток лучше вообще исключить выход на улицу. Если все же приходится выйти, выходите заранее, чтобы никуда не торопиться.

Обувь должна быть обязательно удобной и устойчивой. Забудьте о высоких каблуках. Лучше всего иметь зимнюю обувь на платформе или с мягко рифленой подошвой.

Передвигаться по гололеду необходимо крайне осторожно. Обходить обледеневшие места. Ходите не спеша, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню. Руки ни в коем случае нельзя держать в карманах – велика вероятность тяжелых травм.

Выбирайте более безопасный путь, где есть освещение, меньше льда, дорожки посыпаны песком. Люди чаще падают на тротуаре или на остановках. На остановке стойте подальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не угодить под колеса автобуса.

Необходимо обратить внимание на образование сосулек на кровлях зданий. Держитесь на безопасном расстоянии от домов и других сооружений, выбирайте безопасный путь движения.

Пожилым людям в гололед следует брать с собой трость с острым наконечником.

Если все же поскользнулись на льду падать нужно правильно. Чтобы уменьшить высоту падения, постарайтесь присесть во время падения. Самое безопасное положение тела при падении – это втяните голову в плечи, подбородок прижмите к груди, локти к туловищу, а в идеале закройте голову руками. Безопаснее падать на бок, чтобы не повредить позвоночник, руки и лодыжки. Это правило не подходит к пожилым людям, так как они могут получить перелом шейки бедра – крайне опасную травму, иногда угрожающую их жизни. Поскользнувшись, человек непроизвольно пытается восстановить равновесие, выставляя руку или ногу, а затем приземляться на них своим весом и это как правило приводит к тяжелым травмам.

В гололед мы все нуждаемся в дружеском плече. Помогите прохожему, который потерял равновесие, не разбегайтесь в стороны опасаясь, что он вас заденет, а протяните руку помощи и помогите ему сохранить равновесие. Если мы будем помогать друг другу, травм будет меньше.

Если вы все-таки упали и через какое-то время после падения ощутили боль в голове или суставах, тошноту и возникли отеки – срочно обратитесь за медицинской помощью! У вас может быть сотрясение или скрытая травма.

Помните, лучшая профилактика зимних травм – это осторожность и осмотрительность! Предупредить травму гораздо проще, чем потом восстанавливать свое здоровье.

Врач-валеолог

Борисовской ЦРБ

В.И. Коновалова