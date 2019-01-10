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О хроническом бронхите

11.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Однако большинство пульмонологов всего мира считают главной причиной развития хронического бронхита курение. Установлено, что вдыхание табачного дыма вызывает воспалительный процесс на слизистой оболочке, выстилающей бронхи из нутрии, что приводит к нарушению их структуры и функции.

   Как известно, по бронхам в легкие поступает кислород, а из легких удаляется углекислый газ. Бронхи выполняют и защитную функцию. Клетки из эпителия снабжены ресничками (поэтому он и называется реснитчатым эпителием), которые, подобно эскалатору, выносят вверх скопившуюся в бронхах слизь, попавшие с вдыхаемым воздухом частицы пыли, микроорганизмы. Какова бы не была первопричина воспалительного процесса, развившегося в слизистой оболочке бронхов, он приводит к перестройке структуры и функции эпителия бронхов, к нарушению секреции слизи. В результате выделяется больше слизи, она становится слишком вязкой, клетки реснитчатого эпителия «лысеют», при этом избыток вязкой слизи еще более затрудняет движение оставшихся ресничек, эскалаторская функция эпителия нарушается. Слизь, скапливаясь в просветах бронхов, раздражает расположенные в их стенках так называемые кашлевые рецепторы, возникает кашель – первый сигнал неблагополучия в дыхательных путях. Правда, в 5-10% больных бронхитом кашля нет. Так бывает, когда процесс поражает мелкие и мельчайшие бронхиолы, в которых кашлевые рецепторы отсутствуют.

Если больного часто стал беспокоить кашель, а он не обращает внимания, то попавшие в слизь с вдыхаемым воздухом патогенные микроорганизмы начинают усиленно размножаться. В бронхах возникает феномен термостата: создаются благоприятные условия для жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов. Слизь становится гнойной и откашливается в виде гнойной мокроты желто-зеленого цвета. При этом воспаление переходит на более глубокие слои стенок бронхов. Самочувствие больных обычно ухудшается, может повышаться температура тела, появляется слабость, потливость, снижается работоспособность. В развитии слизисто-гнойного бронхита немалую роль играют нарушения иммунной системы организма, вызванные перенесенными вирусными и бактериальными инфекциями (грипп, ангина), дефицитом витаминов, голоданием, к которому некоторые неосмотрительно прибегают, чтобы сбросить лишние килограммы. Все это отрицательно сказывается на механизмах местной защиты тканей бронхов от патогенных микробов. Со временем нарушается проходимость бронхов, особенно на выдохе. Из-за того, что затруднен выдох, альвеолы раздуваются ,перегородки между ними разрушаются ,развивается эмфизема легких. Поскольку при эмфиземе нарушается кровообращение в легочных капиллярах, правому желудочку сердца приходится работать с большей нагрузкой, чтобы проталкивать по ним кровь. Правое предсердие и желудочек гипертрофируются, а затем развивается и тяжелая сердечная недостаточность, проявляющаяся одышкой, сердцебиением, цианозом (синюшность кожных покровов) отеками, увеличением печени, набуханием и пульсацией шейных вен, нарушением функции многих органов и систем. Лечение таких больных становится затруднительным.

     А в том, что хронический бронхит приводит иногда к трагическому концу, чаще всего повинны сами больные, безответственно относящиеся к своему здоровью.

Заведующая отделением пульмонологии больницы № 2 Муравлева Е.Ф.         

 
 
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Хронический бронхит - наиболее распространенное заболевание бронхо-легочной системы. В механизме развития бронхита многие ученые отводят ведущую роль...
 
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