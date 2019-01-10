О хроническом бронхите

Однако большинство пульмонологов всего мира считают главной причиной развития хронического бронхита курение. Установлено, что вдыхание табачного дыма вызывает воспалительный процесс на слизистой оболочке, выстилающей бронхи из нутрии, что приводит к нарушению их структуры и функции.

Как известно, по бронхам в легкие поступает кислород, а из легких удаляется углекислый газ. Бронхи выполняют и защитную функцию. Клетки из эпителия снабжены ресничками (поэтому он и называется реснитчатым эпителием), которые, подобно эскалатору, выносят вверх скопившуюся в бронхах слизь, попавшие с вдыхаемым воздухом частицы пыли, микроорганизмы. Какова бы не была первопричина воспалительного процесса, развившегося в слизистой оболочке бронхов, он приводит к перестройке структуры и функции эпителия бронхов, к нарушению секреции слизи. В результате выделяется больше слизи, она становится слишком вязкой, клетки реснитчатого эпителия «лысеют», при этом избыток вязкой слизи еще более затрудняет движение оставшихся ресничек, эскалаторская функция эпителия нарушается. Слизь, скапливаясь в просветах бронхов, раздражает расположенные в их стенках так называемые кашлевые рецепторы, возникает кашель – первый сигнал неблагополучия в дыхательных путях. Правда, в 5-10% больных бронхитом кашля нет. Так бывает, когда процесс поражает мелкие и мельчайшие бронхиолы, в которых кашлевые рецепторы отсутствуют.

Если больного часто стал беспокоить кашель, а он не обращает внимания, то попавшие в слизь с вдыхаемым воздухом патогенные микроорганизмы начинают усиленно размножаться. В бронхах возникает феномен термостата: создаются благоприятные условия для жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов. Слизь становится гнойной и откашливается в виде гнойной мокроты желто-зеленого цвета. При этом воспаление переходит на более глубокие слои стенок бронхов. Самочувствие больных обычно ухудшается, может повышаться температура тела, появляется слабость, потливость, снижается работоспособность. В развитии слизисто-гнойного бронхита немалую роль играют нарушения иммунной системы организма, вызванные перенесенными вирусными и бактериальными инфекциями (грипп, ангина), дефицитом витаминов, голоданием, к которому некоторые неосмотрительно прибегают, чтобы сбросить лишние килограммы. Все это отрицательно сказывается на механизмах местной защиты тканей бронхов от патогенных микробов. Со временем нарушается проходимость бронхов, особенно на выдохе. Из-за того, что затруднен выдох, альвеолы раздуваются ,перегородки между ними разрушаются ,развивается эмфизема легких. Поскольку при эмфиземе нарушается кровообращение в легочных капиллярах, правому желудочку сердца приходится работать с большей нагрузкой, чтобы проталкивать по ним кровь. Правое предсердие и желудочек гипертрофируются, а затем развивается и тяжелая сердечная недостаточность, проявляющаяся одышкой, сердцебиением, цианозом (синюшность кожных покровов) отеками, увеличением печени, набуханием и пульсацией шейных вен, нарушением функции многих органов и систем. Лечение таких больных становится затруднительным.

А в том, что хронический бронхит приводит иногда к трагическому концу, чаще всего повинны сами больные, безответственно относящиеся к своему здоровью.

Заведующая отделением пульмонологии больницы № 2 Муравлева Е.Ф.