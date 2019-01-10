



Столинским районным отделом по чрезвычайным ситуациям совместно с отделом по образованию, районной общественной структурой Белорусского добровольного пожарного общества проводится фестиваль по основам безопасности жизнедеятельности «Безопасное детство».

Цель мероприятия – совершенствование форм и методов работы с детьми дошкольного возраста, создание дополнительных условий для воспитания культуры безопасности жизнедеятельности, распространения педагогического опыта работы с воспитанниками учреждений дошкольного образования в этом направлении.

Учреждения образования на фестивале могут представлять как педагогические работники, так воспитанники и их законные представители.

В районном этапе республиканского фестиваля приняли участие 26 из 43 учреждений, реализующих программы дошкольного образования. Конкурс проводился по четырем номинациям: «Уголок безопасности», «Дидактическая игра», «Гордимся, что научили», «Азбука безопасности». Всего предоставлено 63 работы в разных номинациях. Наиболее массово представлена номинация «Уголок безопасности».

Жюри отметило творческий подход при подготовке работ в номинациях: «Гордимся, что научили» – участников фестиваля Речицкого яслей-сада № 2, Ольшанского яслей-сада № 3, Ольгомельского УПК ясли-сад средняя школа; «Азбука безопасности» – участников фестиваля Столинского яслей-сада № 3, Стружского и Белоушского яслей-садов.

По итогам районного этапа дипломами первой степени награждены Ремельский и Теребежовский ясли-сады, дипломом второй степени – Давид-Городокский ясли-сад № 2; дипломами третьей степени – Белоушский ясли-сад и Ольшанский ясли-сад № 3.

Участники фестиваля «Безопасное детство» также удостоены благодарственных писем районного отдела по чрезвычайным ситуациям за творческий подход при подготовке работ в номинациях:

– «Гордимся, что научили» – Речицкий ясли-сад № 2 (Шуляк В. В.), Ольшанский ясли-сад № 3 (Добринец Е. И., Быба Т. П.), Ольгомельский УПК ясли-сад средняя школа ( Мишкова Т. М.);

– «Азбука безопасности» – Столинский ясли-сад № 3 (Гончарук Н. Б.), Стружский ясли-сад (Кадын Г. Н., Шпак Н. И.), Белоушский ясли-сад (Апанович Т. Г.);

– «Дидактическая игра» – Рубельский ясли-сад № 2 (Пашкевич А. И.).

В областном этапе примут участие учреждения дошкольного образования, занявшие первые места в первом (районном) этапе фестиваля.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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