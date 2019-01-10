Всегда в движении, всегда впереди…





Активность, целеустремленность, энергичность и исполнительность – те отличительные черты, которые наиболее полно раскрывают жизненную позицию секретаря первички ОО «БРСМ», учителя немецкого языка Видиборской средней школы Екатерину Николаевну Хомич.

Екатерина родилась в д. Видибор. Здесь же пошла в первый класс. Дальше родители приняли решение переехать на постоянное место жительства в райцентр. В пятый класс Катя пошла уже в среднюю школу № 3 г. Столина.

Катя всегда была отличницей. Успевала сделать значительно больше, чем требовала школьная программа. Участвовала в различных предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, готовилась к тематическим конкурсам, выступала на мероприятиях не только школьного, но и районного уровня.

В школьные годы Катя занималась на базе городского Дома культуры в танцевальном коллективе под руководством Елены Петровны Волковой. Очень рада, что смогла благодаря такому прекрасному руководителю и занятиям танцами получить богатый опыт общения с людьми, сценической деятельности, работы с аудиторией зрителей. Она вспоминает, как волновалась, выходя на сцену первый раз, и насколько стала раскрепощеннее, выступая во время значимых для города праздников, мероприятий. Она прекрасно поет, поэтому постоянно выступала на школьной сцене с музыкальными композициями.

Теперь с волнением и радостью вспоминает школьные годы, своих педагогов…. Примером для подражания для молодого специалиста стали учитель математики Нина Степановна Мышепуд и классный руководитель Оксана Леонидовна Шпаковская.

В школе Катя вступила в ряды ОО «БРСМ» и присоединилась к общественной деятельности объединения. Екатерина поясняет, что старается быть в центре событий. С хорошим настроением берется за любое дело.

В 2011 году после окончания школы Екатерина Хомич хотела связать свою жизнь с миром точных наук. Выбор пал на Полесский государственный университет (экономический факультет), но в последний момент она остановилась на Барановичском государственном университете. Екатерина поступила на факультет иностранных языков.

В университете девушка по-прежнему не сидит сложа руки. Она является участницей хореографического коллектива «Імпрэза», что дает возможность выступить на областной сцене и в других многих уголках республики. Девушка входила в студсовет общежития, являлась секретарем первички ОО “БРСМ”, принимала участие в различных конференциях и событиях в учреждении. Но энергии и сил у Екатерины хватило еще и на работу, поэтому уже в студенческие годы она устроилась в кафе. Два года совмещала учебу и работу.

В 2016 году по распределению вернулась в свою родную Видиборскую школу. Екатерина Хомич отмечает, что коллеги очень радушно ее встретили. Все без исключения старались чем-то помочь, подсказать, поделиться опытом с молодым специалистом, за что учитель немецкого языка очень благодарна этим хорошим, преданным наставничеству, людям.

Сама проявила инициативу, чтобы стать секретарем первички ОО “БРСМ”, в которой сегодня насчитываются 15 учащихся и четыре молодых педагога. Совсем скоро в обьединение вступят девятиклассники, поэтому рядыБРСМовцев пополнятся. Екатерина Николаевна рассказывает, что ребята всегда очень ответственно относятся к выполнению поручений. Нравится членам обьединения проводить благотворительные и профилактические акции, посещать пожилых, помогать нуждающимся. Часто сами выступают с различными предложениями. Большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения проводится в рамках празднования Дня Победы. Учащиеся с интересом присоединились к акции “Дорогами войны”, маршрут которой проходил через Видибор. В нынешнем году БРСМовцы провели ряд мероприятий в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ, знакомились с деятельностью комсомола, ставили перед собой новые цели, вызывает интерес участие в фотоконкурсах, различных проектах и программах. Они всегда заинтересованы и инициативны в выполнении общественной работы.

Екатерина Николаевна принимает участие в деятельности, которую координирует районный БРСМ. Не раз участвовала в конференциях в Бресте, Минске, изучала опыт коллег из других регионов, выступала со своими идеями и предложениями. Первый секретарь РК ОО “БРСМ” Вадим Васильевич Заруба отмечает, что всегда можно быть уверенным, что она выполнит поручение качественно и не оставит начатое на полпути до цели. Сама Екатерина Хомич уверена, что молодежное движение помогает ей не стоять на месте, а постоянно двигаться вперед, саморазвиваться, расширять сферу интересов, общаться с выдающимися, творческими, неординарными людьми, просто идти в ногу со временем и все время расти.

В свободное время Екатерина смотрит интересные телепередачи. Любит читать. Признается, что перечитала очень много литературы в студенческие годы, когда добиралась дизелем до Баранович. Любимые произведения – “Люди на болоте” И. Мележа и «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Теперь перечитывает Я. Вишневского. Находит парочку минут для того, чтобы обсудить с одногруппницами, нынешними коллегами, школьные дела, посоветоваться.

Есть у Екатерины и творческая жилка – она пишет стихи. Для нее уже стало традицией дарить своим подругам в день свадьбы рэп собственного сочинения, что восторженно воспринимается гостями. Мечтает Екатерина побывать в Берлине, поэтому хочется пожелать этой прекрасной, отзывчивой девушке, чтобы её мечта исполнилась.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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