ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всегда в движении, всегда впереди…

11.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Всегда в движении, всегда впереди…

Активность, целеустремленность, энергичность и исполнительность – те отличительные черты, которые наиболее полно раскрывают жизненную позицию секретаря первички ОО «БРСМ», учителя немецкого языка Видиборской средней школы Екатерину Николаевну Хомич.
Екатерина родилась в д. Видибор. Здесь же пошла в первый класс. Дальше родители приняли решение переехать на постоянное место жительства в райцентр. В пятый класс Катя пошла уже в среднюю школу № 3 г. Столина.
Катя всегда была отличницей. Успевала сделать значительно больше, чем требовала школьная программа. Участвовала в различных предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, готовилась к тематическим конкурсам, выступала на мероприятиях не только школьного, но и районного уровня.
В школьные годы Катя занималась на базе городского Дома культуры в танцевальном коллективе под руководством Елены Петровны Волковой. Очень рада, что смогла благодаря такому прекрасному руководителю и занятиям танцами получить богатый опыт общения с людьми, сценической деятельности, работы с аудиторией зрителей. Она вспоминает, как волновалась, выходя на сцену первый раз, и насколько стала раскрепощеннее, выступая во время значимых для города праздников, мероприятий. Она прекрасно поет, поэтому постоянно выступала на школьной сцене с музыкальными композициями.
Теперь с волнением и радостью вспоминает школьные годы, своих педагогов…. Примером для подражания для молодого специалиста стали учитель математики Нина Степановна Мышепуд и классный руководитель Оксана Леонидовна Шпаковская.
В школе Катя вступила в ряды ОО «БРСМ» и присоединилась к общественной деятельности объединения. Екатерина поясняет, что старается быть в центре событий. С хорошим настроением берется за любое дело.
В 2011 году после окончания школы Екатерина Хомич хотела связать свою жизнь с миром точных наук. Выбор пал на Полесский государственный университет (экономический факультет), но в последний момент она остановилась на Барановичском государственном университете. Екатерина поступила на факультет иностранных языков.
В университете девушка по-прежнему не сидит сложа руки. Она является участницей хореографического коллектива «Імпрэза», что дает возможность выступить на областной сцене и в других многих уголках республики. Девушка входила в студсовет общежития, являлась секретарем первички ОО “БРСМ”, принимала участие в различных конференциях и событиях в учреждении. Но энергии и сил у Екатерины хватило еще и на работу, поэтому уже в студенческие годы она устроилась в кафе. Два года совмещала учебу и работу.
В 2016 году по распределению вернулась в свою родную Видиборскую школу. Екатерина Хомич отмечает, что коллеги очень радушно ее встретили. Все без исключения старались чем-то помочь, подсказать, поделиться опытом с молодым специалистом, за что учитель немецкого языка очень благодарна этим хорошим, преданным наставничеству, людям.
Сама проявила инициативу, чтобы стать секретарем первички ОО “БРСМ”, в которой сегодня насчитываются 15 учащихся и четыре молодых педагога. Совсем скоро в обьединение вступят девятиклассники, поэтому рядыБРСМовцев пополнятся. Екатерина Николаевна рассказывает, что ребята всегда очень ответственно относятся к выполнению поручений. Нравится членам обьединения проводить благотворительные и профилактические акции, посещать пожилых, помогать нуждающимся. Часто сами выступают с различными предложениями. Большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения проводится в рамках празднования Дня Победы. Учащиеся с интересом присоединились к акции “Дорогами войны”, маршрут которой проходил через Видибор. В нынешнем году БРСМовцы провели ряд мероприятий в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ, знакомились с деятельностью комсомола, ставили перед собой новые цели, вызывает интерес участие в фотоконкурсах, различных проектах и программах. Они всегда заинтересованы и инициативны в выполнении общественной работы.
Екатерина Николаевна принимает участие в деятельности, которую координирует районный БРСМ. Не раз участвовала в конференциях в Бресте, Минске, изучала опыт коллег из других регионов, выступала со своими идеями и предложениями. Первый секретарь РК ОО “БРСМ” Вадим Васильевич Заруба отмечает, что всегда можно быть уверенным, что она выполнит поручение качественно и не оставит начатое на полпути до цели. Сама Екатерина Хомич уверена, что молодежное движение помогает ей не стоять на месте, а постоянно двигаться вперед, саморазвиваться, расширять сферу интересов, общаться с выдающимися, творческими, неординарными людьми, просто идти в ногу со временем и все время расти.
В свободное время Екатерина смотрит интересные телепередачи. Любит читать. Признается, что перечитала очень много литературы в студенческие годы, когда добиралась дизелем до Баранович. Любимые произведения – “Люди на болоте” И. Мележа и «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Теперь перечитывает Я. Вишневского. Находит парочку минут для того, чтобы обсудить с одногруппницами, нынешними коллегами, школьные дела, посоветоваться.
Есть у Екатерины и творческая жилка – она пишет стихи. Для нее уже стало традицией дарить своим подругам в день свадьбы рэп собственного сочинения, что восторженно воспринимается гостями. Мечтает Екатерина побывать в Берлине, поэтому хочется пожелать этой прекрасной, отзывчивой девушке, чтобы её мечта исполнилась.
Людмила КАСПЕРОВИЧ
Фото автора

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активность, целеустремленность, энергичность и исполнительность – те отличительные черты, которые наиболее полно раскрывают жизненную позицию секретаря...
 
Новости дня
Новости общества
 
Снегопады и небольшой мороз. Прогноз погоды в Могилеве в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика