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Почетной грамотой Могилевского облсовета депутатов награждена начальник финотдела Кировского райисполкома Галина Шупикова

11.01.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Почетной грамотой Могилевского облсовета депутатов награждена начальник финотдела Кировского райисполкома Галина Шупикова

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию финансовой системы Беларуси, прошло 10 января в Могилеве.

В адрес сотрудников и ветеранов финансовых органов региона прозвучало немало теплых слов. Кроме того были вручены Почетные грамоты и Благодарности Могилевского облисполкома, областного Совета депутатов, Министерства финансов Беларуси, Могилевского горисполкома, городского Совета депутатов, инспекции по налогам и сборам Беларуси по региону, Республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений и др.

Высокой награды удостоена и представительница Кировщины. Председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик вручил Почетную грамоту Могилевского облсовета депутатов начальнику финансового отдела Кировского райисполкома Галине Шупиковой «За многолетний плодотворный труд в финансовых органах, высокий профессионализм и в связи со 100-летием финансовой системы Республики Беларусь».

Подарком для присутствующих стал праздничный концерт.

 
Теги: Могилев
 
 
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Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию финансовой системы Беларуси, прошло 10 января в Могилеве. В адрес сотрудников и ветеранов финансовых...
 
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