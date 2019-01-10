Почетной грамотой Могилевского облсовета депутатов награждена начальник финотдела Кировского райисполкома Галина Шупикова





Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию финансовой системы Беларуси, прошло 10 января в Могилеве.

В адрес сотрудников и ветеранов финансовых органов региона прозвучало немало теплых слов. Кроме того были вручены Почетные грамоты и Благодарности Могилевского облисполкома, областного Совета депутатов, Министерства финансов Беларуси, Могилевского горисполкома, городского Совета депутатов, инспекции по налогам и сборам Беларуси по региону, Республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений и др.

Высокой награды удостоена и представительница Кировщины. Председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик вручил Почетную грамоту Могилевского облсовета депутатов начальнику финансового отдела Кировского райисполкома Галине Шупиковой «За многолетний плодотворный труд в финансовых органах, высокий профессионализм и в связи со 100-летием финансовой системы Республики Беларусь».

Подарком для присутствующих стал праздничный концерт.