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В Минске будут судить молодую пару: выбивая долг, они затащили мужчину в гараж

11.01.2019 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В столице молодую пару подозревают в вымогательстве, грабеже и незаконном лишении свободы человека. По версии следствия, они по просьбе знакомого занялись выбиванием долгов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Установлено, что 30-летний мужчина в октябре 2018-го года по просьбе знакомого взялся помочь с возвращением тому долгов.

Обвиняемый вместе с 26-летней подругой встретились с должником возле супермаркета на улице Уборевича, но разговор не сложился. Пара забрала у мужчины телефон и затолкала его в машину, начались угрозы.

«В дальнейшем они направились в гараж, который принадлежит девушке. Обвиняемые пытались затащить потерпевшего в подвал гаража, однако у них ничего не вышло по причине активного сопротивления должника», — рассказали в СК.

Тогда пара позвонила матери потерпевшего и потребовала отдать им машину стоимостью более 7 тысяч рублей, при этом угрожая применить насилие к ее сыну. Но услышав отказ бросили все и уехали.

Во время расследования среди прочего изучили записи с камер наблюдения. Действия фигурантов квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы, грабеж и вымогательство. Мужчина под стражей, его подруга — под подпиской о невыезде.

Только за вымогательство грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Дело направлено прокурору для направления в суд.

 
 
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По материалам дела, выбивали не для себя - взялись за это по просьбе знакомого.
 
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