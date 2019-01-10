В Минске начался суд над заместителем министра здравоохранения и главврачом поликлиники

Сегодня Минский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка.



Игорь Лосицкий

— Я пришел в суд, чтобы посмотреть на Лосицкого, — рассказывает журналистам Василий Бельмач, опираясь на трость. — Два года назад мне поставили протез, пытался узнать, чье это производство, какая у него инструкция по эксплуатации, Лосицкий в письмах отвечал, что это коммерческая тайна. Как бывший сотрудник прокуратуры знаю, что имею право на информацию, но мне ее не предоставили до сих пор.

В зале суда многолюдно: десятки журналистов, родные и друзья обвиняемых. Игорь Лосицкий внимательно рассматривает присутствующих. Процесс ведет судья Игорь Любовицкий, гособвинитель — Юрий Шерснев.





Из обвинения, которое зачитывает прокурор, становится известно, что Владимир Кравченок занимал должность главного врача с 2005 по август 2018 года. Он входил в состав комиссии Мингорисполкома по разработке технических характеристик медицинской техники, «нес персональную ответственность за подготовку медтехники». А также согласовывал перечень поставщиков, утверждал товары, подлежащие закупки.



Владимир Кравченок

— С 2013 по 2018 Кравченок совершил ряд преступлений против службы, — зачитывает обвинение Юрий Шерснев.

В 2013 году главарач предоставил фирме «Геол-М» информацию о предстоящей закупке компьютерного томографа, хотя тендер еще не был объявлен. В итоге эта фирма выиграла тендер.

— 4 декабря 2013 года Кравченок в офисе «Геол-М» получил в качестве взятки 10 тысяч долларов, — заявляет прокурор.

Следующий эпизод взятки фигурирует в апреле 2016 года, сумма «не менее 600 белорусских рублей». За заключения договоров о закупке медтехники для поликлиники и «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию» Владимир Кравченок, по данным обвинения, получал деньги в мае 2016 года — 300 долларов, в марте-июне 2017 года — не менее 300 белорусских рублей, 8 декабря — 15 тысяч евро, 29 декабря 2017 года — 300 белорусских рублей.

Взятки Кравченок, по данным следствия, получал в офисе фирм, которые поставляли медтехнику в поликлинику, а также в салоне автомобиля прямо возле поликлиники.

— Он же в феврале 2018 года, находясь в служебном кабинете 12-й поликлиники, принял для себя 200 долларов, — продолжает зачитывать обвинение прокурор.

До задержания в качестве взяток главврач успел получить в качестве взятки еще 200 долларов и 300 рублей.





Напомним, 4 января по данному уголовному делу состоялось предварительное заседание . Тогда же и стало известно: Кравченок заключил досудебное соглашение, признал вину, возместил ущерб и выдал имущество, добытое преступным путем. Врач также написал явку с повинной по одному эпизоду: взятке, переданной представителю Минздрава.

Сейчас Владимир Кравченок находится под домашним арестом, но ему разрешили работать врачом-стоматологом в 7-й стоматологической поликлинике.

— Я честный человек, несмотря ни на что. Меня сразу приняли на работу, работаю с удовольствием. Каждый человек имеет право на ошибку, — рассказывал журналистам обвиняемый. — Тяжело жить, читаю Данте, всем рекомендую «Божественную комедию».

Ему вменяют ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ч. 2, ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном размере). Игорю Лосицкому — ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном размере).





25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси, задержаны несколько десятков человек. Недавно генеральный прокурор Александр Конюк сообщил, что в суд поступило 4 уголовных дела в отношении пяти фигурантов и еще «большое количество людей остается под стражей».

Максимальное наказание, которое грозит Игорю Лосицкому и Владимиру Кравченку, по предъявленным статьям — до 15 лет лишения свободы.