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В Витебске наводят порядок на горках, где дети катаются на тюбингах

11.01.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске начали наводить порядок в местах, где дети катаются с горок на санках, тюбингах и «ледянках».

Напомним, 9 января школьник в Полоцке получил травму головы — он съезжал с горки, предположительно, на тюбинге и столкнулся деревом.

10 января в центре Витебска рабочий срубал заледенелый наст, образовавшийся рядом с накатанными дорожками, по которым дети скатываются вниз по склонам горки со стороны улицы Гоголя возле Летнего амфитеатра.

Кучи снега, оставшиеся, вероятно, после расчистки дорожек вокруг катка, превратились ледяные глыбы, которые, безусловно, травмоопасны для катающихся с горки.

В Витебске на крутых спусках начали появляться таблички, которые запрещают катание. Так, их установили возле Летнего амфитеатра. Чтобы привлечь внимание к проблеме, милиция посетит школы и гимназии, чтобы напомнить детям правила безопасности, сообщает телеканал «Витебск».

 
Теги: Витебск
 
 
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Кучи снега, оставшиеся, вероятно, после расчистки дорожек вокруг катка, превратились в ледяные глыбы, которые, безусловно, травмоопасны для катающихся с горки.
 
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