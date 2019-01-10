Снег, порывистый ветер и до -5°С ожидаются в Беларуси 12 января

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси днем 12 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода. Ночью временами ожидается снег, днем на большей части территории - кратковременный снег. Местами слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, по юго-востоку при прояснениях - 13-18 градусов ниже нуля. Днем ожидается от минус 5 градусов до плюс 1 градуса.-0-

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