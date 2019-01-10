|
В Бресте 15-летняя девушка пропала по дороге в школу
11.01.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте разыскивается 15-летняя Анастасия Малашкевич, которая 10 января утром ушла в школу и пропала,
С заявлением о розыске в милицию обратилась мать пропавшей. Она сообщила, что 10 января, около 8.00, из дома в школу ушла ее дочь. На 11 января местонахождение девушки не установлено.
Приметы Анастасии Малашкевич: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы средней длины (каре) коричневого цвета, глаза карие.
Была одета в полушубок песочного цвета до пояса, гольф черного цвета, брюки в крупную клетку серо-черного цвета, ботинки лакированные синего цвета на каблуке, шапка вязаная черного цвета, шарф черного цвета.
При себе имела: рюкзак черного цвета, мобильный телефон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С заявлением о пропаже обратилась мать девушки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)