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В Бресте 15-летняя девушка пропала по дороге в школу

11.01.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте разыскивается 15-летняя Анастасия Малашкевич, которая 10 января утром ушла в школу и пропала, сообщает УВД Брестского облисполкома.


Фото: BrestCITY.com

С заявлением о розыске в милицию обратилась мать пропавшей. Она сообщила, что 10 января, около 8.00, из дома в школу ушла ее дочь. На 11 января местонахождение девушки не установлено.

Приметы Анастасии Малашкевич: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы средней длины (каре) коричневого цвета, глаза карие.

Была одета в полушубок песочного цвета до пояса, гольф черного цвета, брюки в крупную клетку серо-черного цвета, ботинки лакированные синего цвета на каблуке, шапка вязаная черного цвета, шарф черного цвета.

При себе имела: рюкзак черного цвета, мобильный телефон.

Контактные телефоны: дежурная часть ОВД: 8(0162)211720, +375 29 823−65−90, о/у ОУР ОВД — +375 29 792−00−98.

 
Теги: Брест
 
 
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С заявлением о пропаже обратилась мать девушки.
 
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