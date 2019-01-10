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В Бресте возбудили дело об убийстве пропавшего в новогоднюю ночь парня. Тело еще не нашли
11.01.2019 11:57 — Новости Общества | Tut.by
По подозрению в причастности к исчезновению 26-летнего жителя Брестского района
Детали пока уточняются. По информации TUT.BY, уголовное дело возбуждено за убийство, совершенное группой лиц.
Подозреваемыми проходят три человека: 20-летний житель деревни Комаровка и двое жителей Томашовки: 20 и 33 лет.
Как сообщили TUT.BY родственники Николая Бетени, в день своего исчезновения он отмечал с задержанными Новый год.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Тело не обнаружено. В поисках Николая — живого или мертвого — ежедневно участвуют около 100 человек. Это волонтеры, военнослужащие десантной бригады, внутренних войск, сотрудники милиции и Красного креста. Сегодня поисковые мероприятия продолжатся.
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Предполагается, что задержанные отмечали с пропавшим Николаем Бетеней Новый год. После этого он пропал без вести.
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