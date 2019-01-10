В Бресте возбудили дело об убийстве пропавшего в новогоднюю ночь парня. Тело еще не нашли

По подозрению в причастности к исчезновению 26-летнего жителя Брестского района Николая Бетени задержаны три человека. Об этом сообщили TUT.BY родственники пропавшего.



Фото: ПСО «Ангел Брест»

Детали пока уточняются. По информации TUT.BY, уголовное дело возбуждено за убийство, совершенное группой лиц.

Подозреваемыми проходят три человека: 20-летний житель деревни Комаровка и двое жителей Томашовки: 20 и 33 лет.

Как сообщили TUT.BY родственники Николая Бетени, в день своего исчезновения он отмечал с задержанными Новый год.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Тело не обнаружено. В поисках Николая — живого или мертвого — ежедневно участвуют около 100 человек. Это волонтеры, военнослужащие десантной бригады, внутренних войск, сотрудники милиции и Красного креста. Сегодня поисковые мероприятия продолжатся.