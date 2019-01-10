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Чудеса на Рождество

11.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Чудеса на Рождество

В рамках завершающего этапа благотворительной акции «Чудеса на Рождество» представители районного комитета БРСМ и Пинского пограничного отряда посетили классы для детей с тяжёлыми и множественными психическими и физическими нарушениями в развитии УО «Столинский ГРЦКРОиР» в р. п. Речица. Сказочные персонажи, волонтёры, веселое настроение запомнятся ребятам на долгое время.
Организаторы акции выражают благодарность индивидуальному предпринимателю Валентине Дмитриевне Медведь за помощь в подготовке мероприятия.
Александр НЕСТЕРОВИЧ, командир волонтерского отряда «Доброе сердце»
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В рамках завершающего этапа благотворительной акции «Чудеса на Рождество» представители районного комитета БРСМ и Пинского пограничного отряда посетили классы...
 
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