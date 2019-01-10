«Правильное» тепло





Человек всегда прикладывает максимум усилий для того, чтобы создать приятную атмосферу и комфортно проводить время у себя дома. Однако некоторые ошибки приводят к нежелательным результатам.

Отопление квартиры осуществляется с помощью элементов системы отопления (нагревательные приборы, трубопроводы, подводки), конструкция, расположение и регулировка которых рассчитаны исходя из условия поддержания в отопительный период года температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18˚С.

Стояки системы отопления и нагревательные приборы монтируются открыто. При эксплуатации систем отопления не разрешается самовольное изменение поверхности нагрева приборов отопления и установка арматуры, влияющих на гидравлическую регулировку систем. Запрещается самовольно, без получения на то в установленном порядке разрешения, производить переврезки и перенос существующих стояков отопления, т.к. это может повлечь за собой разбалансирование системы отопления жилого дома.

При замене радиатора или конвектора нужно учесть много факторов, а также правильно рассчитать требуемую мощность прибора. Сделать это могут только специалисты.

Нередки случаи, когда владельцы квартир врезают в перемычку между подающей и обратной линиями запорный кран и перекрывают его. Тогда весь теплоноситель из стояка проходит через отопительный прибор, расход воды через него увеличивается, теплоотдача возрастает, а общий расход теплоносителя по стояку обычно снижается. И в квартирах, расположенных следом по ходу теплоносителя, мощность приборов резко падает, становится холодно. Подобные вмешательства в систему отопления недопустимы. В случае если отопительный прибор был неправильно подобран и не подходил для данной системы отопления, то за последствия аварии ответственность несут сами жильцы.

Во избежание выхода из строя, повреждения или неправильной работы элементов системы отопления вмешательство в их конструкцию, расположение и регулировку допускается только при условии внесения в установленном порядке изменений в проектную документацию и привлечения организаций, имеющих право на выполнение данных работ.

Самостоятельная регулировка теплоотдачи нагревательного прибора может производиться потребителем только способом и в порядке, предусмотренным инструкцией по эксплуатации предприятия-изготовителя прибора. Регулировка других параметров системы отопления должна осуществляться подготовленным персоналом эксплуатирующей или обслуживающей организации.

Необходимо беспрепятственно обеспечивать доступ представителям эксплуатирующей организации на техэтажи и в подвальные помещения для выполнения должностных обязанностей (детальный осмотр системы отопления, разводящих трубопроводов, запорной арматуры на стояках и др.)

Вячеслав Лозуренко, инспектор Столинской РЭИ