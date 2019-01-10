В будни и праздники – с человеком труда

Районное объединение профсоюзов – самая многочисленная общественная организация, которая насчитывает более 18 тысяч человек.

Состав Столинского районного объединения профсоюзов – это 172 первичных и 4 районные профсоюзные организации, которые представляют 14 отраслевых профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси.

Чем был наполнен минувший год в профсоюзном движении – в интервью с председателем Столинского районного объединения профсоюзов Михаилом КАРПЛЮКОМ.

– Михаил Захарович, ушёл в историю 2018 год. Какими событиями он ознаменован для профсоюзов?

– Одной из важнейших была работа над законопроектом Трудового кодекса. Именно Федерация профсоюзов Беларуси выступила одним из разработчиков этого документа. В законопроект было внесено около 40 предложений. Все они сформированы на основе тех запросов и проблем, с которыми обращаются члены профсоюза и трудовые коллективы. А именно: профсоюзы настояли на сохранении срока предупреждения работника об изменении существенных условий труда в количестве 30 дней, тогда как изначальная редакция законопроекта предусматривала сокращение этого срока до 7 календарных дней.

Речь идет о том, что после предупреждения об изменении существенных условий труда (заработная плата, продолжительность рабочего дня и др.) работник должен принять решение либо продолжить работу на новых условиях, либо увольняться. Таким образом, если работник принимает решение об увольнении, более длительный период предупреждения дает ему больше возможностей для поиска новой работы.

Немаловажным было и включение в законопроект положений, согласно которым будет законодательно обеспечена возможность для профсоюзной организации принимать участие в обсуждении контракта с работником – членом профсоюза. Это поможет избежать ситуаций, когда работнику предлагают заведомо невыгодные условия труда и нормы, которые где-то идут в разрез с законодательством. Также законопроект предусматривает уведомление профсоюза при намерении нанимателя не продлить контракт с работником.

В новой редакции Трудового кодекса удалось также сохранить право за пенсионерами, которые потребовали расторжения трудового договора по причине виновных действий нанимателя, на получение компенсации в размере трехмесячной заработной платы. В первоначальной редакции законопроекта эта норма отсутствовала.

Еще один принципиальный для профсоюзов момент – это необходимость законодательного закрепления такой нормы, как продление или перезаключение контрактов с добросовестными работниками на максимально длительный срок, либо перевод их на бессрочный трудовой договор с сохранением всех социальных и материальных гарантий. Такая норма сегодня включена в качестве рекомендательной в Генеральное соглашение, в ряд отраслевых соглашений и многие коллективные договоры.

– Как мы знаем, проект нового Генсоглашения на 2019-2021 годы уже подписан. Чем примечателен этот документ?

– В проекте нового Генерального соглашения нашли отражение все наиболее значимые для нашего общества вопросы: рост зарплат и обеспечение занятости населения, цены на важнейшие продукты питания и социальные гарантии. Расширен перечень гарантий, рекомендованных для включения в коллективные договоры. Это нормы о стимулировании повышения квалификации и обучения работников, развитии института наставничества, а также о защите трудовых прав работников при их увольнении в случаях реорганизации предприятий.

Этот документ во многом определит стратегию нашей работы в будущем году.

– Если говорить о предприятиях Столинщины, какие новшества введены в коллективные договоры?

– В течение 2018 года многие организации района заключили договоры на новый срок. В соглашения и колдоговоры по инициативе профсоюзов введены нормы, которые успешно работают. Например, в коллективных договорах ОАО «Полесская нива», «Новая Припять», КУПП «Маньковичи», КУМПП «Столинское ЖКХ», Столинскоерайпо, УЗ «Столинская ЦРБ», а также на других предприятиях предусмотрена возможность работникам принимать участие в спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях, сохраняя среднюю зарплату, а победители (в зависимости от занятого места) поощряются премиями. Также нанимателем бесплатно выделяется автотранспорт для выездов на спортивно-оздоровительные мероприятия. Через систему коллективных договоров и соглашений реализуются меры, направленные на обеспечение диспансеризации, медицинских обследований, укрепление здоровья работников, улучшение условий санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания, организации питания, создание благоприятных условий для эффективного отдыха и оздоровления работников и их семей.

– В 2017 году федерация профсоюзов подписала соглашение о взаимодействии с Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. Как взаимодействие с прокуратурой выстроено на районном уровне?

– У Федерации профсоюзов и органов прокуратуры во многом схожие задачи. Конечно, формы, методы работы, полномочия у нас разные, но цель работы одна – защита законных прав и интересов наших граждан. Приоритетными направлениями сотрудничества двух ведомств стали соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении. Хорошо зарекомендовали себя совместные правовые приемы граждан, так как совместная работа помогает гораздо быстрее решить некоторые проблемы.

На девяти выездных правовых профсоюзных приемах граждан на Столинщине в прошлом году побывал 21 человек. Все они получили исчерпывающую правовую информацию по интересующим их вопросам.

– Невозможно обойти стороной и вопрос охраны труда. Очевидно, что профсоюзы много делают в этом направлении.

– Наша принципиальная позиция такова: человек должен прийти на работу и здоровым вернуться домой к своей семье. В Столинском районе техническими инспекторами труда Федерации профсоюзов Беларуси 19-20 сентября 2018 года проведен общественный контроль на 9 предприятиях, выявлено 81 нарушение правил охраны труда. К слову, выявленные нарушения являлись несущественными и были устранены нанимателями в кратчайшие сроки.

К сожалению, в прошлом году в Столинском районе зарегистрировано девять несчастных случаев на производстве, из них два – с тяжёлым исходом и семь – не относящихся к категории тяжёлых.

О выявленных нарушениях законодательства о труде и об охране труда направляется информация в органы власти, прокуратуру, вышестоящие организации. Ежемесячно проводятся дни охраны в организациях с участием контролирующих органов, ответственных работников и руководителей.

– Какая роль отводится непосредственно первичным организациям? И каково взаимодействие первичек и районного объединения профсоюзов?

– Первичная организация — это тот фундамент, на который опирается вся структура профсоюза, а районное объединение является главным связующим звеном на местном уровне, и от качества нашей совместной работы зависит функциональность и эффективность всего строения.

В ноябре 2018 года подвели итоги смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию в районе. Победителями признаны «первички» КСУП «Бережное» Белорусского профсоюза работников АПК (1-е место), УЗ «Столинская ЦРБ» Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения (2-е место), ГУО «Речицкий ясли-сад № 2» Белорусского профсоюза работников образования и науки (3-е место).

По итогам работы за год девяти первичным профсоюзным организациям присвоены номинации лучших в различных аспектах деятельности.

Отмечу, что председатели большинства первичных профсоюзных организаций работают на общественных началах.

– Какие планы и задачи ставит перед собой районное объединение профсоюзов на 2019 год?

– Среди приоритетных направлений развития на перспективу – создание новых первичных профсоюзных организаций (в 2018 году создано 6 новых проф-союзных организаций), мониторинги выполнения положений коллективных договоров, норм охраны труда, разъяснительная работа в трудовых коллективах, работа с обращениями граждан, оздоровление членов профсоюзов и членов их семей, развитие информационной, культурно-массовой и спортивно-массовой работы, выполнение решений вышестоящих профсоюзных органов.

– Спасибо, Михаил Захарович, за интервью.

Галина ГАЩУК