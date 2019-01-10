Волонтеры Красного Креста навестили пациентов Забычанской и Крапивенской больниц сестринского ухода

Председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста Тамара Дашкевич стала инициатором поездки в Забычанскую и Крапивенскую больницы, где на сегодняшний день находится 37 пациентов.

Вместе с Тамарой Ивановной навестить пожилых людей отправились и волонтеры Красного Креста – учащиеся СШ № 4 под руководством председателя волонтерского Совета Светланы Карбовской. Накануне поездки девочки своими руками вырезали из бумаги ангелов и подарили каждому пациенту. Тамара Дашкевич с пожеланиями доброго здоровья вручила им сладкие сувениры.

Трогательным и теплым было общение с больными одинокими людьми, многие не удержались и даже всплакнули. Еще долго будут вспоминать они нежданных гостей, и, как напоминание, – бумажные ангелочки, стоящие на прикроватных тумбочках.







































































Как отметила Тамара Дашкевич, такие встречи являются настоящим уроком милосердия и сострадания к ближнему, учат уважать старость.

Ольга КРИВОШЕЕВА.

Фото автора.