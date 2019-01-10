Следственный комитет подготовил предложения по изготовлению и реализации тюбингов

Следственный комитет подготовил предложения по изготовлению, реализации и эксплуатации тюбингов, сообщил в пресс-центре БелТА начальник главного управления процессуального контроля Следственного комитета Беларуси Сергей Тишук. «Председателем Следственного комитета направлено в Совет Министров письмо с конкретными предложениями по совершенствованию порядка изготовления, реализации и эксплуатации тюбингов. В частности, предложено рассмотреть вопрос о более четком дополнительном правовом регулировании процедуры производства, реализации тюбингов, их эксплуатации, о предусмотрении обязанностей производителей и организаций, которые осуществляют реализацию тюбингов, о более полном информировании потребителей об условиях их эксплуатации, безопасности», — сказал Сергей Тишук. Кроме того, по его словам, предложено поручить местным органам власти и жилищно-эксплуатационным службам обеспечивать оборудование мест массового катания, контролировать безопасность и проводить информирование граждан. «Такая работа должна проводиться в учреждениях образования, в том числе во время родительских собраний, в целом при проведении обучения безопасному образу жизни. Думаю, эти меры поспособствуют улучшению уровня безопасности», — отметил начальник главного управления. Сергей Тишук добавил, что обучение детей безопасному поведению — это прямая обязанность семьи. «Я хотел бы обратиться к родителям, дедушкам и бабушкам, тем, кто рядом с малышами, своим примером показывать правила безопасного поведения, правильно инструктировать детей. Ну, а если уже решили приобрести какой-то спортивный инвентарь для ребенка, в первую очередь посмотрите, какие опасности он таит, какие условия его эксплуатации. Затем нужно контролировать использование ребенком этого инвентаря, находиться рядом и постоянно напоминать о необходимости безопасного поведения. Потому что, к сожалению, в результате неправильной эксплуатации тюбингов травмируются не только сами дети, но и те люди, которые случайно оказались рядом. Это тоже надо учитывать», — подчеркнул он.

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