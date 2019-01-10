Что делать с новогодними елками и почему они чаще всего не нужны зоопаркам

После новогодних и рождественских праздников многие задумываются, как экологично утилизировать елку. Чаще всего их просто оставляют около мусорных контейнеров, а затем коммунальники вывозят деревья на свалку вместе с другими отходами. На Западе, и как рассказывают экологи, уже и в некоторых городах России, к этому вопросу подходят более продуманно и перерабатывают новогодние елки в щепу.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Белорусские елки равняют с землей на свалках

В прошлом году лесхозы страны продали около 160 тысяч елок. Это на 9 тысяч деревьев больше, чем в предыдущем сезоне. Надо учесть, что это не все живые елки, которые приобрели белорусы. Многие покупают деревья в частных питомниках, а их количество статистика Минлесхоза не учитывает.

Интересно, что в целом спрос на живые елки немного падает. В конце 2012 года лесные хозяйства страны продали 172,2 тысячи елок, и специалисты уже тогда заметили эту тенденцию. Ее объясняли выросшим спросом на искусственные ели, которые можно использовать несколько лет.

Срубленные и нереализованные елки лесные хозяйства перерабатывают в щепу. Но таких елок очень мало. Консультант отдела реализации лесопродукции Минлесхоза Оксана Петрулевич рассказала: благодаря тому, что количество проданных новогодних деревьев каждый год примерно одинаковое, это помогает все грамотно планировать. В итоге срубленных и непроданных елок практически не остается.

От людей елки на переработку в щепу лесные хозяйства не принимают. Чаще всего деревья попадают на свалку. Те, у кого есть дом в деревне, могут сжечь их в печи.

— В основном новогодние деревья вывозят на свалку для утилизации или сжигают в дачных домиках или в домах в деревне и используют для отопления, — рассказывает Оксана Петрулевич.

В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, что, как правило, люди оставляют елки на контейнерных площадках, а затем их забирают перевозчики отходов.

Как объяснили на предприятия «Экорес», ели считают отходами жизнедеятельности и закапывают вместе с другим бытовым мусором.

— Елки, которые к нам поступают, идут только на захоронение, мы их не перерабатываем в щепу, — сказали там.

Мария Сума, сотрудница Центра экологических решений, говорит, что на свалке елки разлагаются без доступа кислорода. А это значит, что полезного использования дерева нет. Двухметровая елка, разлагаясь таким образом, выбросит в атмосферу 16 килограммов CO2. Столько выбрасывают CO2 во время производства 160 бумажных стаканчиков.

Минский зоопарк елки больше не принимает

Раньше непроданные или отслужившие на праздниках ели можно было отдать, например, в Минский зоопарк. Но в этом году ни в Минском, ни в Гродненском, ни в Витебском зоопарках и Могилевском зоосаде их не принимают.

— В этом году елки от населения или непроданные от индивидуальных предпринимателей не принимаем. Они уже сухие и особо не нужны. В итоге получается больше мусора, чем пользы. В прошлом году люди часто приносили елки с украшениями или просто бросали их возле двери зоопарка. У нас есть свежие еловые ветки, которые нам привозят из лесничества, поэтому в дополнительных нет необходимости, — рассказали в Минском зоопарке.

Единственный зоопарк, где все еще принимают ели, — в городском поселке Октябрьский Гомельской области.

— Если елки нормальные, не обсыпавшиеся, то будем принимать, конечно, животным иглица нужна. Но нужно, чтобы люди их сами привозили, — сказали там.

В Бресте есть предприятие, которое готово принять елки

Раньше в Могилеве была оригинальная инициатива, когда общественники вместе с «Могилевзеленстроем» принимали елки у людей, перерабатывали их в щепу и отапливали ею теплицы для цветов. Как рассказали в «Могилевзеленстрое, инициатива не прижилась.

Все еще принимает елки у населения, перерабатывает их в щепу и ею отапливает котлы брестское ПКУП «Коммунальник». У предприятия есть специальные дробилки. Людям, которые будут привозить по одной своей новогодней елке, эта услуга обойдется бесплатно. Если кто-то захочет привезти много елок, например, 10−15 штук, с предприятием нужно будет заключить договор. 1 плотный метр кубический переработки древесины обойдется в 9 рублей 74 копейки.

За границей, по словам Марии Сумы, елки чаще всего перерабатывают в щепу.

— В Санкт-Петербурге и Москве есть пункты приема елок, из них делают щепу. Ее используют как топливо или для утепления растений, высаженных в городе.