ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На телефон доверия милиции в прошлом году позвонили более 3 тысяч раз

11.01.2019 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С каждым годом становится все больше белорусов, которые звонят на телефон доверия милиции, сообщает сайт МВД. В прошлом году на него поступило более трех тысяч звонков, более 150 человек привлекли к административной ответственности. Свыше 80% обращений — анонимные.


Фотография используется в качестве иллюстрации

На сайте МВД указано, что многие сообщения на телефон доверия «носили справочный и консультативный характер». Однако в результате проверок, на основании полученной информации, более 150 человек привлекли к административной ответственности.

Например, на телефон доверия милиции обратился житель Житковичей. Он рассказал о водителе, который ездит без техосмотра. Информация подтвердилась, и нарушителя привлекли к ответственности.

Сельчанин из Вилейского района рассказал, что сосед поставил на поток изготовление и продажу самогона. В результате самогонный аппарат и десятки литров самопальной алкогольной жидкости изъяли. Благодаря сообщению на телефон доверия ранее судимого неработающего минчанина привлекли к ответственности за незаконный оборот насвая.

В одной из столичных многоэтажек обитатели квартиры с репутацией «притон» долгое время не давали покоя жителям всего подъезда. Почти каждую ночь оттуда доносилась громкая музыка, крики и прочий шум. После звонка на телефон доверия квартиру поставили на учет в местном РУВД с целью проведения профилактической работы и предупреждения правонарушений. Жалоб больше не поступало.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С каждым годом становится все больше белорусов, которые звонят на телефон доверия милиции, сообщается на сайте МВД.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте возбудили дело об убийстве пропавшего в новогоднюю ночь парня. Тело еще не нашли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика