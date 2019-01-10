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На телефон доверия милиции в прошлом году позвонили более 3 тысяч раз
11.01.2019 12:18 — Новости Общества | Tut.by
С каждым годом становится все больше белорусов, которые звонят на телефон доверия милиции, сообщает
На сайте МВД указано, что многие сообщения на телефон доверия «носили справочный и консультативный характер». Однако в результате проверок, на основании полученной информации, более 150 человек привлекли к административной ответственности.
Например, на телефон доверия милиции обратился житель Житковичей. Он рассказал о водителе, который ездит без техосмотра. Информация подтвердилась, и нарушителя привлекли к ответственности.
Сельчанин из Вилейского района рассказал, что сосед поставил на поток изготовление и продажу самогона. В результате самогонный аппарат и десятки литров самопальной алкогольной жидкости изъяли. Благодаря сообщению на телефон доверия ранее судимого неработающего минчанина привлекли к ответственности за незаконный оборот насвая.
В одной из столичных многоэтажек обитатели квартиры с репутацией «притон» долгое время не давали покоя жителям всего подъезда. Почти каждую ночь оттуда доносилась громкая музыка, крики и прочий шум. После звонка на телефон доверия квартиру поставили на учет в местном РУВД с целью проведения профилактической работы и предупреждения правонарушений. Жалоб больше не поступало.
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С каждым годом становится все больше белорусов, которые звонят на телефон доверия милиции, сообщается на сайте МВД.
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