В могилевской тюрьме подделали подпись Казакевича, который напал на людей с бензопилой в Минске

Экспертиза подтвердила, что подпись Владислава Казакевича, который отбывает наказание в могилевской тюрьме № 4, под постановлением о дисциплинарном взыскании подделана. Об этом сообщает mspring.online . Ранее мать Казакевича, осужденного на 22 года лишения свободы за нападение на людей с бензопилой в ТЦ в Минске и нападение на контролеров в шкловской колонии, заявляла , что над сыном в тюрьме издеваются.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Владислав Казакевич 8 октября 2016 года с бензопилой устроил нападение в ТЦ «Европа», в результате которого погибла 43-летняя продавец Елена Александронец, еще две женщины пострадали. На момент совершения преступления фигуранту было всего 17 лет, суд приговорил его к максимально возможному наказанию для несовершеннолетнего — 15 годам лишения свободы .

Он отбывал срок в ИК № 17 в Шклове, когда 12 октября 2017 года во время выхода на прогулку Казакевич достал из рукава нож и напал на двух контролеров . Было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух человек.

Госэкспертиза установила, что на момент инкриминируемых деяний Казакевич мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими. С этим не согласны ни родители, ни защита обвиняемого, которые считают, что молодой человек болен и нуждается в лечении. Независимые эксперты считают, что у Владислава шизофрения .

Суд признал Казакевича виновным и во втором преступлении — и приговорил к 22 годам лишения свободы (с учетом поглощения первого срока). По решению суда, 5 первых лет Казакевич проведет в тюрьме, оставшиеся 17 — в колонии усиленного режима.

Казакевича перевели в могилевскую тюрьму № 4. Там, утверждают родители осужденного, он регулярно сталкивался с придирками, из-за чего получал дисциплинарные взыскания. Родители считают, что причины взысканий были надуманны и, возможно, специально подстроены.

В июле 2018 года Казакевич, по словам сотрудников тюрьмы, был в карцере и с 08.50 до 09.00 спал на полу, чем нарушил установленный внутренний распорядок. За это он получил дисциплинарное взыскание в виде выговора и якобы подписал документ.

Взыскание обжаловали в суде Ленинского района Могилева — подпись осужденного была подделана. Это подтвердила экспертиза, которую провели по запросу судьи Бушкевич. Эксперт Государственного комитета судебных экспертиз Сергей Быков, который исследовал почерк самого Казакевича и почерк в подозрительном постановлении, подтвердил подделку:

«Установлено, что различия общих и частных признаков устойчивы, существенны и достаточны для вывода о том, что исследуемая подпись выполнена не Казакевичем Владиславом Валентиновичем, а другим лицом», — пришел к выводу эксперт.

Кто именно подделал подпись — пока неизвестно.