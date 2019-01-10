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В могилевской тюрьме подделали подпись Казакевича, который напал на людей с бензопилой в Минске
11.01.2019 12:40 — Новости Общества | Tut.by
Экспертиза подтвердила, что подпись Владислава Казакевича, который отбывает наказание в могилевской тюрьме № 4, под постановлением о дисциплинарном взыскании подделана. Об этом сообщает
Владислав Казакевич 8 октября 2016 года с бензопилой
Он отбывал срок в ИК № 17 в Шклове, когда 12 октября 2017 года во время выхода на прогулку Казакевич достал из рукава нож и
Госэкспертиза установила, что на момент инкриминируемых деяний Казакевич мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими. С этим не согласны ни родители, ни защита обвиняемого, которые считают, что молодой человек болен и нуждается в лечении. Независимые эксперты считают, что у Владислава
Суд признал Казакевича виновным и во втором преступлении — и
Казакевича перевели в могилевскую тюрьму № 4. Там, утверждают родители осужденного, он регулярно сталкивался с придирками, из-за чего получал дисциплинарные взыскания. Родители считают, что причины взысканий были надуманны и, возможно, специально подстроены.
В июле 2018 года Казакевич, по словам сотрудников тюрьмы, был в карцере и с 08.50 до 09.00 спал на полу, чем нарушил установленный внутренний распорядок. За это он получил дисциплинарное взыскание в виде выговора и якобы подписал документ.
Взыскание обжаловали в суде Ленинского района Могилева — подпись осужденного была подделана. Это подтвердила экспертиза, которую провели по запросу судьи Бушкевич. Эксперт Государственного комитета судебных экспертиз Сергей Быков, который исследовал почерк самого Казакевича и почерк в подозрительном постановлении, подтвердил подделку:
«Установлено, что различия общих и частных признаков устойчивы, существенны и достаточны для вывода о том, что исследуемая подпись выполнена не Казакевичем Владиславом Валентиновичем, а другим лицом», — пришел к выводу эксперт.
Кто именно подделал подпись — пока неизвестно.
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Семья и адвокаты осужденного планируют дать этой истории ход. Кто именно подделал подпись, пока не известно.
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