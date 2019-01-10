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Драка из-за трусов в бобруйском «секонде» обернулась задержанием владельца магазина в зале суда

11.01.2019 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
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В суде Бобруйского района и города Бобруйска началось слушание уголовного дела о конфликте в магазине б/у одежды «Евро-хенд» между 29-летней бобруйчанкой Алиной Нестерович (это настоящее имя второй стороны конфликта, озвученное в ходе открытого судебного процесса) и владельцем торговой точки Николаем Нарожным, который произошел из-за попытки украсть в «секонде» трусы. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 208, предпринимателя обвиняют в вымогательстве с применением насилия. На первом же судебном заседании прямо в зале его взяли под стражу.


Николай Нарожный с мамой и женой перед началом процесса. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

После драки Николай Нарожный провел несколько дней в изоляторе временного содержания, однако был выпущен под залог в 5 тысяч рублей. Мужчина говорит, что противоправных действий, которые могли бы повлечь за собой изменение меры пресечения, не совершал. Однако судья Наталья Огладкова постановила вернуть залог родственникам, а самого предпринимателя поместить под стражу.

Адвокат обвиняемого Татьяна Вертинская с таким постановлением суда не согласна:

— Мера пресечения будет опротестована, так как изменения нет никаких оснований.

Зато решение суда полностью удовлетворило Алину Нестерович, которая считает, что ответчик представляет угрозу для нее и ее семьи. По словам женщины, Николай Нарожный организовал «настоящую травлю в интернете», куда выкладывает «ролики компрометирующего содержания».

— Он жалуется на меня во все инстанции, давит морально, — говорит суду женщина.


Так как ответчик своевременно не получил постановление об изменении меры пресечения и узнал о своем задержании прямо в зале суда, слушание дела перенесено на конец января. Все это время, если решение суда не удастся опротестовать, Николай Нарожный проведет в СИЗО.

Напомним, владелец бобруйского магазина «Евро-хенд» и покупательница подрались в торговом зале 9 октября прошлого года. Причиной для выяснения отношений стали женские трусы, которые якобы попыталась украсть женщина. Это был не первый инцидент с ее участием: у предпринимателя сохранилась видеозапись, где Алина Нестерович за месяц до драки положила себе в карман другую пару трусов и, предположительно, вынесла из магазина бюстгальтер. Повторно уличив женщину в краже, Николай Нарожный попытался вернуть товар либо получить за него компенсацию. В итоге все закончилось потасовкой и возбуждением уголовного дела.


 
 
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В суде Бобруйского района и города Бобруйска началось слушание уголовного дела о конфликте в магазине б/у одежды «Евро-хенд». Истцом выступает 29-летняя...
 
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