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В Гомеле вынесли приговор за убийство таксиста 34-летней давности

11.01.2019 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
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11 января в Гомельском областном суде вынесли приговор Гомеле за убийство 34-летней давности судят мужчину. Он говорит, что преступления не совершал">по делу об убийстве таксиста, совершенном 34 года назад.


Житель Речицкого района Игорь Северинец признан судом виновным в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в умышленном убийстве из корысти, с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима с конфискацией, сообщили в областном суде.

Приговор в законную силу не вступил.

По материалам дела, в ночь с 26 на 27 февраля 1984 года на улице Ильича в Гомеле двое мужчин обратились к водителю такси с просьбой их подвезти. В пути пассажиры напали на водителя: сдавили шею, нанесли множественные удары тупыми предметами и шилом по различным частям тела. Когда машина остановилась, водителя вытащили на улицу и продолжили избивать. Затем его перетащили на покрытое льдом близлежащее озеро, где и оставили полураздетым. От полученных травм мужчина умер. Злоумышленники похитили из такси выручку, а также портмоне, наручные часы, ключ от квартиры, водительское удостоверение и другие личные вещи потерпевшего.

Раскрыть это преступление 34 года назад не удалось. Но в 1984-м следственно-оперативной группой, выбывавшей на место происшествия, были зафиксированы и изъяты следы ладоней неустановленного лица.

Спустя многие годы от экспертов гомельским оперативникам поступила информация о совпадении этих следов с отпечатками ладоней мужчины, арестованного за грабеж.

Игорю Северинцу 55 лет, по специальности он огранщик бриллиантов, но по профилю никогда не работал. За спиной у мужчины 12 судимостей. В основном за совершенные кражи, а также угон и мошенничество. В общей сложности за решеткой мужчина провел 23 года.

 
Теги: Гомель
 
 
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Виновным в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в умышленном убийстве из корысти, с особой жестокостью признан житель Речицкого...
 
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