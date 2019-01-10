«На словах хотят ребят возвращать». Как живет семья, где старшая дочка вынесла с пожара братьев и сестер

Родителей, 9-летняя дочь которых вынесла из горящего дома четверых братьев и сестер, лишили родительских прав. Двоих ребят усыновили, трое находятся в опекунской семье.



Сгоревший дом семьи. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Прошлым летом в деревне Полесье Поставского района произошел пожар . В горевшем доме было шестеро ребят. Старшая сестра вывела из огня годовалую Иру и 2-летнюю Наташу, а также Ваню и Диму шести и пяти лет. Разбудить 7-летнюю Таню она не смогла. Через 3 часа под слоем обрушившихся строительных конструкций в комнате обнаружили тело ребенка. Отец во время трагедии был на работе, а мать выпивала у соседки. Позже стало известно, что в отношении женщины возбудили уголовное дело об оставлении в опасности малолетних детей.

В пресс-службе Управления Следственного комитета по Витебской области сообщили: расследование по делу продолжается.

В комиссии по делам несовершеннолетних Поставского райисполкома рассказали, что в сентябре родителей лишили родительских прав. Они продолжают жить в деревне Полесье, разве только адрес сменили. Из сгоревшего дома перебрались к родственникам жены.

На момент трагедии женщина была в декрете. Сейчас и мать, и отец работают животноводами в местном хозяйстве.

— Они приходили, спрашивали, могут ли восстановиться в родительских правах. Мы им все объяснили, — поясняет Марина Наганович, зампредседателя КДН Поставского райисполкома. — Однако нам поступает информация, что они допускают злоупотребление спиртным, прогулы на работе, другого рода дисциплинарные нарушения. Словами они собираются ребят возвращать, а действиями нет.