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Благотворительная помощь на Br1 млн была оказана во время акции "Наши дети"

11.01.2019 13:30 — Новости Общества | БелТА  
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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным подсчетам, республиканские органы государственного управления, госорганизации, подчиненные правительству, концерны, банки, общественные объединения, включенные в перечень участников новогодней благотворительной акции "Наши дети", передали в детские учреждения материальную помощь, оборудование и подарки на сумму около Br1 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Республиканская акция проходила с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019-го. Представители 91 организации посетили 122 социально значимых объекта: школы-интернаты, детские дома, детские дома семейного типа, детские больницы, детские социальные приюты, специальные учебно-воспитательные учреждения и др. Всего на республиканском уровне в благотворительном мероприятии приняли участие более 15 тыс. детей.

"Сегодня акция "Наши дети" - это (все чаще) не посещение интернатов, а участие в семейном празднике в условиях благоустроенного коттеджа или квартиры, построенных за счет бюджета, для проживания детского дома семейного типа - семьи, принявшей на воспитание от 5 до 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также в этом году высшие должностные лица страны, руководители министерств, представители республиканских органов госуправления и госорганизаций, банков, общественных объединений с добрыми поздравлениями посетили детские дома, школы-интернаты, воспитанников опекунских, приемных семей, детских домов семейного типа, детей-инвалидов. У многих учреждений, где воспитываются и обучаются дети-сироты и дети-инвалиды, сформировались прочные шефские связи, которые поддерживаются не только в период акции", - отметили в пресс-службе.

В числе основных мероприятий акции прошла "Главная елка страны" с участием главы государства, на которую были приглашены более 2,3 тыс. детей, а также состоялись торжественные мероприятия для лучших учащихся и студентов во Дворце Независимости, елки с участием председателей областных и Минского городского исполнительных комитетов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным подсчетам, республиканские органы государственного управления, госорганизации, подчиненные правительству,...
 
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