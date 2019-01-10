«Дело медиков»: судят бывшего замминистра

В Минске 11 января начался суд над бывшим заместителем министра здравоохранения Игорем Лосицким и бывшим главврачом 12-й столичной стоматологической поликлиники Владимиром Кравченком.

Процесс ведет судья Игорь Любовицкий, гособвинение представляет Юрий Шерснев. Игоря Лосицкого обвиняют по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение); Владимира Кравченка — по чч. 2 и 3 ст. 430 (получение взятки повторно, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) УК.

По информации БЕЛТА , Лосицкий брал взятки за согласование спонсорской помощи медучреждениям, а в 2016 году получил частями порядка 20 тысяч долларов от сотрудников эстонской компании за ее допуск к процедурам закупки медтехники и изделий медназначения.

Интересно, что взятку заместителю министра давал и второй подсудимый, В.Кравченок, который просил за две тысячи долларов помочь компании, возглавляемой его дочерью.