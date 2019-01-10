ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Дело медиков»: судят бывшего замминистра

11.01.2019 13:36 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Минске 11 января начался суд над бывшим заместителем министра здравоохранения Игорем Лосицким и бывшим главврачом 12-й столичной стоматологической поликлиники Владимиром Кравченком.

Процесс ведет судья Игорь Любовицкий, гособвинение представляет Юрий Шерснев.  Игоря Лосицкого обвиняют по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение); Владимира Кравченка — по чч. 2 и 3 ст. 430 (получение взятки повторно, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) УК.

По информации БЕЛТА, Лосицкий брал взятки за согласование спонсорской помощи медучреждениям, а в 2016 году получил частями порядка 20 тысяч долларов от сотрудников эстонской компании за ее допуск к процедурам закупки медтехники и изделий медназначения.

Интересно, что взятку заместителю министра давал и второй подсудимый, В.Кравченок, который просил за две тысячи долларов помочь компании, возглавляемой его дочерью.

Напомним,  что в Минском городском суде 4 января прошло первое предварительное судебное заседание по уголовному «делу медиков». 10 июля 2018 года стало известно, что задержаны замминистра Игорь Лосицкий и директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий. Позднее глава КГБ Валерий Вакульчик ранее сообщал, что по делу о коррупции в Министерстве здравоохранения в СИЗО КГБ остаются не более 20 человек. Генпрокурор Александр Конюк рассказал, что некоторым фигурантам «дела медиков» была смягчена мера пресечения на более мягкую, однако большее число фигурантов дела остается под стражей, в суд было передано 4 уголовных дела в отношении пяти фигурантов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске 11 января начался суд над бывшим заместителем министра здравоохранения Игорем Лосицким и бывшим главврачом 12-й столичной стоматологической поликлиники...
 
Новости дня
Новости общества
 
Благотворительная помощь на Br1 млн была оказана во время акции "Наши дети"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика