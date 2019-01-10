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Служебная халатность. За гибель подростка на тренировке по гребле в Могилеве будут судить тренера

11.01.2019 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве будут судить 24-летнюю тренера-преподавателя спортивно-оздоровительного лагеря, у которой на занятии по гребле утонул 14-летний школьник. Следствие считает, что женщина проявила служебную халатность, повлекшую по неосторожности смерть мальчика, сообщает Генпрокуратура.


14-летний школьник утонул в реке Днепр 26 июня во время тренировки по гребле. Подросток был без спасательного жилета, когда лодка перевернулась.

На тренировке мальчик был с остальными воспитанниками Могилевского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта, но немного отстал от них. Тренер, которая сопровождала детей на моторной лодке, была около основной группы, когда лодка мальчика перевернулась.

Рыбак на берегу заметил это, спросил у школьника, нужна ли ему помощь — мужчина видел, что тот без спасательного жилета. Мальчик от помощи отказался, сказал, что сам справится.

Однако мужчина все равно позвонил в МЧС. Те выехали, мужчина потерял ребенка из вида. Тело мальчика, ученика гимназии № 1, нашли недалеко от места, где его в последний раз видел рыбак. Подросток был единственным ребенком в семье.


По версии следствия, тренер допустила несовершеннолетнего спортсмена-учащегося к учебно-тренировочному занятию на открытой воде без принятия зачета по плаванию, не ознакомила его с правилами техники безопасности. При этом спасательный жилет мальчику выдали, но на воду он спустился без него. А догонять группу стал по указанию тренера.

Во время тренировки школьник вышел из зоны спортивной акватории, предназначенной для групп начальной подготовки. Около 11.40 его лодка перевернулась, мальчик утонул.

До начала суда тренер находится под подпиской о невыезде.

 
Теги: Могилев
 
 
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24-летняя могилевчака находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
 
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