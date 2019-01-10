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Центр изучения Беларуси открылся в Китае
11.01.2019 13:41 — Новости Общества | БелТА
Фото посольства Беларуси в КНР
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия Года образования Беларуси в Китае состоялась 10 января в Даляньском политехническом университете (провинция Ляонин), сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в КНР.
Во время мероприятия министр образования Беларуси Игорь Карпенко и замминистра образования Китая Тянь Сюэцзюнь открыли на базе университета Центр изучения Беларуси. Министр встретился с белорусскими студентами, обучающимися в провинции Ляонин, передал центру методическую литературу и национальные символы страны.
На церемонии открытия Года образования Беларуси в Китае также состоялось подписание документов о сотрудничестве между образовательными учреждениями двух стран. После завершения официальных мероприятий их участники посетили тематическую фотовыставку "Дивная Беларусь".
Кроме того, на базе университета прошла конференция о перспективах развития белорусско-китайских отношений в сфере образования.
Игорь Карпенко и белорусский посол в Китае Кирилл Рудый провели переговоры с руководством Министерства образования КНР и провинции Ляонин. Стороны обсудили план мероприятий Года образования, проведение очередного заседания совместной комиссии по образованию в мае текущего года в Беларуси, активизацию сотрудничества провинции Ляонин с Брестской областью.-0-
Фото посольства Беларуси в КНР
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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия Года образования Беларуси в Китае состоялась 10 января в Даляньском политехническом университете...
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