«Хотел на конгресс в Барселону». Обвиняемые по «делу медиков» о том, как тратили взятки

Минский городской суд, который в пятницу начал рассматривать уголовное дело в отношении заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка, перешел к допросу обвиняемых.



Владимир Кравченок

— Мой стаж в стоматологии более 30 лет, — с этих слов Владимир Кравченок начинает в суде свое краткое выступление. — Моя цель была создать лучшую стоматологическую поликлинику в Беларуси, была проведена реконструкция.

По словам Кравченка, он хотел, чтобы 12-я поликлиника была не хуже частных медцентров.

— К нам обращались не только наши граждане, но из США, Германии, Турции, Литвы, — перечисляет обвиняемый.

Доход поликлиники составлял в год 2,5 миллионов рублей, собственные средства позволяли повышать зарплату сотрудникам, оформлять им медстраховку на 5 тысяч долларов.

— В 2011 году стали изучать вопрос о приобретении компьютерного томографа за счет средств поликлиники. Я дал распоряжение провести маркетинговое исследование, оно длилось в течение двух лет, — вспоминает Владимир Кравченок.

Он не отрицает: лично сообщил представителю фирмы «Геол-М» о планируемой закупке, так он поставляет хорошее оборудование. Фирма выиграла тендер, и за это Кравченок получил 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро. А далее врач перечисляет все взятки, которые получил.

— Я понимал, деньги получал исключительно в связи с занимаемой должностью. Инициатива передачи денег была не моей, к сожалению, не смог устоять перед соблазном, — говорит обвиняемый.

Взятку в две тысячи долларов Кравченок передавал замминистра Игорю Лосицкому, чтобы тот помог его дочери. Она также работала стоматологом, сотрудничала с компанией, у которой возникли проблемы с клиническими испытаниями.



Игорь Лосицкий

— Дочка ни о чем меня не просила. Я по-отцовски воспринял эту информацию, попросил Лосицкого разобраться в ситуации. А потом передал ему на стоянке пакет, там было спиртное и две тысячи долларов. Это были мои деньги, — рассказывает во время допроса Владимир Кравченок.

Свою первую взятку в 10 тысяч долларов Кравченок потратил на «личные нужды».

— Много с женой бывали за рубежом, — уточняет Кравченок.

Взятки обвиняемому передавали за чашкой кофе или чая, шли разговоры о стоматологии, а уже затем протягивался конверт. Например, 600 рублей, которые Кравченок получил таким образом, он потратил покупку бензина для авто. А 300 долларов на поездку в Барселону, где проходил конгресс.

— Он (взяткодатель — Прим. TUT.BY) предложил, а я не смог отказаться. Мне, как стоматологу, было важно принять участие в конгрессе, — поясняет Владимир Кравченок.

Прокурор подробно расспрашивает: обсуждалось ли на личных встречах с представителем фирмы «Геол-М» технические характеристики техники, которую хотела закупить поликлиника.

— Нет, конечно! Это я клянусь хоть на Библии, хоть где угодно, — отвечает обвиняемый и настаивает, что не мог лоббировать интересы частной компании. Тендер она выиграла честно.

Напомним, 4 января по данному уголовному делу состоялось предварительное заседание . Тогда же и стало известно: Кравченок заключил досудебное соглашение, признал вину, возместил ущерб и выдал имущество, добытое преступным путем. Врач также написал явку с повинной по одному эпизоду: взятке, переданной представителю Минздрава. Ему вменяют ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ч. 2, ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном размере). В 2013 году Кравченок, по данным следствия, предоставил фирме «Геол-М» информацию о предстоящей закупке компьютерного томографа, хотя тендер еще не был объявлен. В итоге эта фирма выиграла тендер. — 4 декабря 2013 года Кравченок в офисе «Геол-М» получил в качестве взятки 10 тысяч долларов, — заявил прокурор. Следующий эпизод взятки фигурирует в апреле 2016 года, сумма «не менее 600 белорусских рублей». За заключение договоров о закупке медтехники для поликлиники и «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию» Владимир Кравченок, по данным обвинения, получал деньги в мае 2016 года — 300 долларов, в марте — июне 2017 года — не менее 300 белорусских рублей, 8 декабря — 15 тысяч евро, 29 декабря 2017 года — 300 белорусских рублей. Взятки Кравченок, по данным следствия, получал в офисе фирм, которые поставляли медтехнику в поликлинику, а также в салоне автомобиля прямо возле поликлиники. — Он же в феврале 2018 года, находясь в служебном кабинете 12-й поликлиники, принял для себя 200 долларов, — продолжает зачитывать обвинение прокурор. До задержания в качестве взяток главврач успел получить в качестве взятки еще 200 долларов и 300 рублей. Игорю Лосицкому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном размере). Замминистра здравоохранения вину признал. В суде замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий сообщил, что в данный момент не работает. На протяжении пяти лет он занимал высокую должность, осуществлял контроль за закупкой медтехники. И, как сказал прокурор, «грубо игнорировал, что госслужащий не вправе получать денежное вознаграждение». Первую взятку, по данным следствия, он получил в августе 2015 года — 1,5 тысячи долларов. Деньги ему передавали на стоянке в салоне автомобиля. А затем к замминистра обратился представитель эстонской фирмы с просьбой допустить к процедуре закупке незарегистрированное медицинское изделие. Игорь Лосицкий этот вопрос решил и получил за это взятку 10 тысяч долларов и 10 тысяч евро. — 28 сентября 2016 года на стоянке Минздрава Лосицкий принял от Кравченка 2 тысячи долларов, — сообщил в суде прокурор.