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«Хотел на конгресс в Барселону». Обвиняемые по «делу медиков» о том, как тратили взятки
11.01.2019 14:16 — Новости Общества | Tut.by
Минский городской суд, который
— Мой стаж в стоматологии более 30 лет, — с этих слов Владимир Кравченок начинает в суде свое краткое выступление. — Моя цель была создать лучшую стоматологическую поликлинику в Беларуси, была проведена реконструкция.
По словам Кравченка, он хотел, чтобы 12-я поликлиника была не хуже частных медцентров.
— К нам обращались не только наши граждане, но из США, Германии, Турции, Литвы, — перечисляет обвиняемый.
Доход поликлиники составлял в год 2,5 миллионов рублей, собственные средства позволяли повышать зарплату сотрудникам, оформлять им медстраховку на 5 тысяч долларов.
— В 2011 году стали изучать вопрос о приобретении компьютерного томографа за счет средств поликлиники. Я дал распоряжение провести маркетинговое исследование, оно длилось в течение двух лет, — вспоминает Владимир Кравченок.
Он не отрицает: лично сообщил представителю фирмы «Геол-М» о планируемой закупке, так он поставляет хорошее оборудование. Фирма выиграла тендер, и за это Кравченок получил 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро. А далее врач перечисляет все взятки, которые получил.
— Я понимал, деньги получал исключительно в связи с занимаемой должностью. Инициатива передачи денег была не моей, к сожалению, не смог устоять перед соблазном, — говорит обвиняемый.
Взятку в две тысячи долларов Кравченок передавал замминистра Игорю Лосицкому, чтобы тот помог его дочери. Она также работала стоматологом, сотрудничала с компанией, у которой возникли проблемы с клиническими испытаниями.
— Дочка ни о чем меня не просила. Я по-отцовски воспринял эту информацию, попросил Лосицкого разобраться в ситуации. А потом передал ему на стоянке пакет, там было спиртное и две тысячи долларов. Это были мои деньги, — рассказывает во время допроса Владимир Кравченок.
Свою первую взятку в 10 тысяч долларов Кравченок потратил на «личные нужды».
— Много с женой бывали за рубежом, — уточняет Кравченок.
Взятки обвиняемому передавали за чашкой кофе или чая, шли разговоры о стоматологии, а уже затем протягивался конверт. Например, 600 рублей, которые Кравченок получил таким образом, он потратил покупку бензина для авто. А 300 долларов на поездку в Барселону, где проходил конгресс.
— Он (взяткодатель — Прим. TUT.BY) предложил, а я не смог отказаться. Мне, как стоматологу, было важно принять участие в конгрессе, — поясняет Владимир Кравченок.
Прокурор подробно расспрашивает: обсуждалось ли на личных встречах с представителем фирмы «Геол-М» технические характеристики техники, которую хотела закупить поликлиника.
— Нет, конечно! Это я клянусь хоть на Библии, хоть где угодно, — отвечает обвиняемый и настаивает, что не мог лоббировать интересы частной компании. Тендер она выиграла честно.
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