С апреля 2018 года в Глусском «Жилкомхозе» начал работать единый короткий номер 115 для приема от населения заявок и претензий на оказание, неоказание или некачественное оказание жилищно-коммунальных услуг. Этот номер — часть программы единой диспетчерской службы, которая установлена по поручению Президента Республики Беларусь и работает во всех районах страны. Ведется аудиозапись поступающих на этот номер звонков, все заявки и претензии вносятся в компьютерную программу с указанием времени и сути обращения, туда же записывается промежуточный и конечный результат его рассмотрения.

— Приняв заявку и сделав необходимую запись, диспетчер, в зависимости от характера сообщения, передает ее тому или иному специалисту коммунальной службы, — объясняет заместитель директора «Жилкомхоза» по идеологической работе Дмитрий Артёмчик. — Специалист должен в течение суток прибыть на место, если возможно — устранить проблему самостоятельно, если нет — обследовать, выработать алгоритм дальнейших действий, результаты обследования занести в программу и дальше действовать в соответствии с ситуацией. Время устранения неполадки тоже затем заносится в компьютер. Всё это делается для контроля за выполнением основных жилищно-коммунальных услуг, в этом — главная функция системы.

К основным жилищно-коммунальным услугам относятся горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, техническое обслуживание жилых домов, текущий и капитальный ремонт, вывоз ТБО и санитарное содержание вспомогательных помещений жилых домов. Заявки, касающиеся именно этих услуг, заносятся в отдельную графу и контролируются не только на уровне руководства своего предприятия, но и созданным с 1 декабря 2018 года областным контакт-центром, есть возможность ознакомиться с поступившей информацией и у Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Дмитрий Артёмчик также пояснил, что единая диспетчерская служба принимает и работает со всеми поступающими заявками и претензиями. В частности, на короткий номер 115 с начала его работы поступило более 600 заявок от жителей Глусского района. Если же говорить об основных ЖКУ, то таких заявок в день поступает примерно от 3 до 5 и 15—20 звонков — это консультации, платные и прочие заявки. Круглосуточную работу этой службы обеспечивают четыре диспетчера «Жилкомхоза», все принятые ими заявки ежедневно рассматриваются на рабочем совещании у директора предприятия, так что ни один звонок не остается без внимания, рассмотрения и реагирования, заверил заместитель директора «Жилкомхоза».

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ