ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Короткий номер 115

11.01.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

С апреля 2018 года в Глусском «Жилкомхозе» начал работать единый короткий номер 115 для приема от населения заявок и претензий на оказание, неоказание или некачественное оказание жилищно-коммунальных услуг. Этот номер — часть программы единой диспетчерской службы, которая установлена по поручению Президента Республики Беларусь и работает во всех районах страны. Ведется аудиозапись поступающих на этот номер звонков, все заявки и претензии вносятся в компьютерную программу с указанием времени и сути обращения, туда же записывается промежуточный и конечный результат его рассмотрения.

— Приняв заявку и сделав необходимую запись, диспетчер, в зависимости от характера сообщения, передает ее тому или иному специалисту коммунальной службы, — объясняет заместитель директора «Жилкомхоза» по идеологической работе Дмитрий Артёмчик. — Специалист должен в течение суток прибыть на место, если возможно — устранить проблему самостоятельно, если нет — обследовать, выработать алгоритм дальнейших действий, результаты обследования занести в программу и дальше действовать в соответствии с ситуацией. Время устранения неполадки тоже затем заносится в компьютер. Всё это делается для контроля за выполнением основных жилищно-коммунальных услуг, в этом — главная функция системы.

 К основным жилищно-коммунальным услугам относятся горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, техническое обслуживание жилых домов, текущий и капитальный ремонт, вывоз ТБО и санитарное содержание вспомогательных помещений жилых домов. Заявки, касающиеся именно этих услуг, заносятся в отдельную графу и контролируются не только на уровне руководства своего предприятия, но и созданным с 1 декабря 2018 года областным контакт-центром, есть возможность ознакомиться с поступившей информацией и у Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Дмитрий Артёмчик также пояснил, что единая диспетчерская служба принимает и работает со всеми поступающими заявками и претензиями. В частности, на короткий номер 115 с начала его работы поступило более 600 заявок от жителей Глусского района. Если же говорить об основных ЖКУ, то таких заявок в день поступает примерно от 3 до 5 и 15—20 звонков — это консультации, платные и прочие заявки. Круглосуточную работу этой службы обеспечивают четыре диспетчера «Жилкомхоза», все принятые ими заявки ежедневно рассматриваются на рабочем совещании у директора предприятия, так что ни один звонок не остается без внимания, рассмотрения и реагирования, заверил заместитель директора «Жилкомхоза».

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С апреля 2018 года в Глусском «Жилкомхозе» начал работать единый короткий номер 115 для приема от населения заявок и претензий на оказание, неоказание или...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Хотел на конгресс в Барселону». Обвиняемые по «делу медиков» о том, как тратили взятки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика