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Суббота в Бресте будет снежной, а в воскресенье +2°С
11.01.2019 15:00 — Новости Общества | Tut.by
В воскресенье в Брест придет потепление. Морозы отступят, а столбик термометра пойдет вверх.
В субботу утром
В воскресенье небо затянет облаками, а город накроет мокрый снег. Во второй половине дня воздух прогреется до +2°С.
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В воскресенье в Бресте придет потепление. Морозы отступят, а столбик термометра пойдет вверх.
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