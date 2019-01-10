Суббота в Бресте будет снежной, а в воскресенье +2°С

В воскресенье в Брест придет потепление. Морозы отступят, а столбик термометра пойдет вверх.

В субботу утром обещают метель и небольшой снег. Днем температура воздуха составит 0.-2°С. К вечеру похолодает до -4.-6°С.

В воскресенье небо затянет облаками, а город накроет мокрый снег. Во второй половине дня воздух прогреется до +2°С.