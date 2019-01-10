Суд огласил приговор участникам вечеринки, во время которой погибла 19-летняя девушка

Суд Первомайского района Минска огласил приговор участникам вечеринки, во время которой погибла 19-летняя девушка.



Антон во время суда оставался под стражей

Антона, единственного из компании, который на данный момент находился под стражей освободили в зале суда. Суд приговорил его к трем годам ограничения свободы. Молодой человек будет находиться под подпиской о невыезде.

Наказание еще одной обвиняемой Софии — два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Остальные обвиняемые: Екатерина, Мария, Илья, Кира, Фёдор — получили по два года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Вина обвиняемых доказана полностью, — заявила во время судебных прений прокурор Ирина Кузнецова и запросила для двух обвиняемых реальный срок.

Антона она просила приговорить к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, Софью — к двум годам. Остальных: Екатерину, Марию, Илью, Киру, Федора — к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания.





Эксперты пришли к выводу, что все обвиняемые осознавали свои действия и отдавали им отчет. Наркотической или алкогольной зависимости у обвиняемых нет.

Напомним, обвинение по ч. 1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ) предъявлено семи фигурантам . Это молодые люди от 17 до 20 лет, кто-то из них уже учится в университете, кто-то поступил в прошлом году, но так и не смог приступить к занятиям. После вечеринки 4 августа 2018 года, во время которой погибла студентка Диана, компания была задержана и водворена в следственный изолятор. Осенью молодым людям изменили меру пресечения на домашний арест, под стражей остался только Антон.

— Антон подсказал нужного человека, на встрече мы определились с примерной стоимостью, деньги сдавали все. Еще обсудили вес, по 300 миллиграммов на человека, — рассказывала во время процесса обвиняемая Софья.

Софья и ее друзья забрали закладку в лесу, а затем вещество с помощью пинцета и весов расфасовали на 16 капсул, по две на каждого. Как признались обвиняемые в суде, это был не первый раз, когда они пробовали психотроп. По мнению обвиняемого Ильи, для вечеринки они выбрали «более безопасный наркотик» , предварительно изучив про него информацию в интернете. Лучшая подруга Дианы вспоминала в суде: она боялась употреблять психотроп.

— Долго отказывалась, Диана сказала: «Будем вместе, все будет хорошо», — говорила Екатерина.

Ближе к ночи Диане стало плохо , ее друзья не знали, что делать, пытались сами оказать помощь и только через 20 минут вызвали скорую. Врачам не удалось спасти студентку, она умерла на глазах у компании. Прокурор Ирина Кузнецова у всех обвиняемых спрашивала, снимали ли они вечеринку на камеру. Все этот момент отрицают.

Санкция ч. 1 ст. 328 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти.