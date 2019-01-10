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Суд огласил приговор участникам вечеринки, во время которой погибла 19-летняя девушка
11.01.2019 15:23 — Новости Общества | Tut.by
Суд Первомайского района Минска огласил приговор участникам вечеринки, во время которой погибла 19-летняя девушка.
Антона, единственного из компании, который на данный момент находился под стражей освободили в зале суда. Суд приговорил его к трем годам ограничения свободы. Молодой человек будет находиться под подпиской о невыезде.
Наказание еще одной обвиняемой Софии — два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
Остальные обвиняемые: Екатерина, Мария, Илья, Кира, Фёдор — получили по два года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания.
— Вина обвиняемых доказана полностью, —
Антона она просила приговорить к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, Софью — к двум годам. Остальных: Екатерину, Марию, Илью, Киру, Федора — к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания.
Эксперты пришли к выводу, что все обвиняемые осознавали свои действия и отдавали им отчет. Наркотической или алкогольной зависимости у обвиняемых нет.
Напомним, обвинение по ч. 1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ) предъявлено
— Антон подсказал нужного человека, на встрече мы определились с примерной стоимостью, деньги сдавали все. Еще обсудили вес, по 300 миллиграммов на человека, — рассказывала во время процесса обвиняемая Софья.
Софья и ее друзья забрали закладку в лесу, а затем вещество с помощью пинцета и весов расфасовали на 16 капсул, по две на каждого. Как признались обвиняемые в суде, это был не первый раз, когда они пробовали психотроп. По мнению обвиняемого Ильи, для вечеринки они выбрали
— Долго отказывалась, Диана сказала: «Будем вместе, все будет хорошо», — говорила Екатерина.
Ближе к ночи
Санкция ч. 1 ст. 328 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти.
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Суд Первомайского района Минска огласил приговор участникам вечеринки, на которой погибла 19-летняя Диана.
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