Председатель районной организации Белорусского Общества Красного Креста Елена Романчук совместно с волонтерами побывали в ЦКРОиР

С очередным визитом в гости к воспитанникам центра коррекционного обучения и реабилитации пришли председатель районной организации Белорусского Общества Красного Креста Елена Романчук и ребята из волонтерского отряда «Лучики добра» гимназии г. Буда-Кошелево.















Для воспитанников центра гимназисты подготовили праздничную развлекательную программу. Песни, танцы, игры и, конечно же, отличное настроение дарили ребятам волонтеры. Ведь для того, чтобы делать добрые и хорошие дела, дарить тепло и улыбки тем, кто в этом особенно нуждается, много не нужно, достаточно энтузиазма и желания делиться своей радостью с другими.

В завершении праздника воспитанники центра получили сладкие подарки от районной организации Белорусского Общества Красного Креста.

Светлана МЕДВЕДЕВА.

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