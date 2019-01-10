10 дней на пути к здоровью

В Бушевском детском саду–средней школе в период зимних каникул была организована спортивно-оздоровительная площадка с одноименным названием.





В рамках работы площадки ежедневно проходили различные спортивные мероприятия: «Школьная лыжня», турнир по волейболу, «Снайпер», «Дабл-датч»), всевозможные конкурсы и викторины. Кроме того, проведены акции «Кормушка», «Собери макулатуру», «Наши дети». Также ребята посетили каток в Гомеле, аквапарк в Жлобине, краеведческий музей и кинотеатр «Крынiца» в г. Буда-Кошелево. По итогам работы площадки определены Король и Королева, которые награждены дипломами и сладкими призами.

В рамках акции «Чудеса на Рождество» в преддверии Нового года ребята посетили социально-педагогический центр в д. Уза, подарили детям игрушки, одежду, школьные принадлежности, организовали для них сладкий стол.

О том, что площадка оказалась весьма полезной и востребованной, говорят отзывы родителей учащихся школы:

Галина Жиренкова:

– Выражаем огромную благодарность директору школы Екатерине Ковалевой, а также педагогам Виталию Титюку и Любови Городной за организацию досуга наших детей в период зимних каникул. Здорово, что ребята смогли совместить приятное с полезным: отдохнули, посетили аквапарк, каток, а также активно занялись спортом.

Ирина Сатырова:

– Каникулы были организованы настолько хорошо и интересно, что мой ребенок каждый день приходил со школы с новыми впечатлениями. Замечательно, что наша школа дает детям не только знания, но и полезный, правильно организованный отдых.

Любовь Городная, Владимир Титюк.

Фото из архива Бушевского ДС-СШ.