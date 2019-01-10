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В Бресте открывается второй KFC. Смотрите, какой он внутри
11.01.2019 15:26 — Новости Общества | Tut.by
11 января в торговом центре «Евроопт» на Варшавском шоссе открывается второй в Бресте ресторан быстрого питания KFC.
Вторая точка в Бресте выполнена в новой дизайн-концепции K2 Urban. Здесь будет представлено полное меню KFC: от снеков и бургеров до баскетов и десертов.
Официальное открытие намечено на 16.00. В честь праздника гостям ресторана предложат шефбургер за 1 рубль. Акция будет действовать два первых дня с момента открытия новой точки.
Напомним, сеть KFC пришла в Брест в октябре 2016 года. Первый
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В честь открытия гостям предложат шефбургер за 1 рубль.
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