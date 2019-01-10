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В Верхнедвинской СШ №2 прошёл праздник снега
11.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Зима – замечательная пора для школьников. Можно лепить снеговиков, играть в снежки, кататься на санках, лыжах или коньках. Можно играть в догонялки или просто валяться в снегу, не боясь при этом испачкаться. А вот продемонстрировать ловкость, быстроту, выносливость ученики 2-5 классов средней школы № 2 смогли во время спортивно-игровой программы «Зимние забавы».
Погода в этот день радовала собравшихся лёгким морозцем. Праздничное настроение создавала музыка, звучащая во дворе школы. Заместитель директора школы по воспитательной работе Е.Н. Слемнёва открыла праздник и напомнила собравшимся о безопасных правилах поведения на снегу и льду, организовала весёлую разминку.
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> Зима – замечательная пора для школьников. Можно лепить снеговиков, играть в снежки, кататься на санках, лыжах или коньках. Можно играть в догонялки или просто...
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