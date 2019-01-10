В Верхнедвинской СШ №2 прошёл праздник снега

Зима – замечательная пора для школьников. Можно лепить снеговиков, играть в снежки, кататься на санках, лыжах или коньках. Можно играть в догонялки или просто валяться в снегу, не боясь при этом испачкаться. А вот продемонстрировать ловкость, быстроту, выносливость ученики 2-5 классов средней школы № 2 смогли во время спортивно-игровой программы «Зимние забавы».

Погода в этот день радовала собравшихся лёгким морозцем. Праздничное настроение создавала музыка, звучащая во дворе школы. Заместитель директора школы по воспитательной работе Е.Н. Слемнёва открыла праздник и напомнила собравшимся о безопасных правилах поведения на снегу и льду, организовала весёлую разминку.

Поприветствовав друг друга, команды «Снежинка» и «Льдинка» начали состязание. Игры – эстафеты проводили учителя начальных классов В. И. Линевич и Н.П. Неверовская.

Быстроту и ловкость ребята показали в эстафете «Змейка» и «Хоккей с мячом», снайперские навыки – в конкурсе «Попади в цель», спортивный азарт и стремление к победе раскрылись в состязаниях «Пингвинчики» и «Снегоуборочная машина». Перетягивание каната смогло выявить самую сильную и дружную команду. А ещё были конкурсы «Горячая рукавичка», «Быстрые сани», «Снежок-непоседа», «Снежинку на просушку». Наибольший интерес у ребят вызвал конкурс «Минное поле». За короткое время командам необходимо было найти в снегу и «обезвредить» мину. И в упорной борьбе победила команда «Льдинка».



Поддержать ребят пришли не только учителя школы, но и родители.

Спортивный праздник удался на славу и закончился дружным чаепитием со сладким угощением. Все участники праздника получили настоящий заряд бодрости и хорошего настроения.

Наталья КАЗУК,

учитель начальных классов СШ №2.