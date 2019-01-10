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Почему не издаётся телефонный справочник?
11.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Где можно приобрести бумажный справочник номеров телефонов Верхнедвинского района? Ведь многие номера за последнее время изменились.
Согласно Правилам оказания услуг электросвязи, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.08.2006 № 1055 (с изменениями и дополнениями), операторы электросвязи создают базы данных об абонентах и оказываемых им услугах электросвязи посредством справочно-информационной службы.
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> Где можно приобрести бумажный справочник номеров телефонов Верхнедвинского района? Ведь многие номера за последнее время изменились. Н. Дашкевич, д. Заточье. На...
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