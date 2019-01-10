Почему не издаётся телефонный справочник?

Где можно приобрести бумажный справочник номеров телефонов Верхнедвинского района? Ведь многие номера за последнее время изменились.

Н. Дашкевич, д. Заточье.

На вопрос отвечает начальник Верхнедвинского участка электросвязи Полоцкого ЗУЭС Андрей КУЗЬМИН.

Согласно Правилам оказания услуг электросвязи, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.08.2006 № 1055 (с изменениями и дополнениями), операторы электросвязи создают базы данных об абонентах и оказываемых им услугах электросвязи посредством справочно-информационной службы.

РУП «Белтелеком» создана такая база, но оператор электросвязи не имеет лицензии на издательскую деятельность. Для издания телефонных справочников на бумажном носителе РУП «Белтелеком» необходимо приглашать правомочных юридических лиц, имеющих лицензию на издательскую деятельность. В соответствии с решением постоянно действующей экспертной комиссии (ПДЭК) от 06.06.2017г., а также с целью недопущения распространения персональных данных физических лиц, РУП «Белтелеком» принято решение о недопущении разглашения сведений об абонентах. В связи с этим предоставление информации для тиражирования справочников на бумажных и электронных носителях с данными о физических лицах, не планируется.

Справочно-информационная служба «199» предоставляет сведения о номерах телефонов аварийных, специальных и медицинских служб, обеспечивающих жизнеобеспечение города, и является бесплатной.

Справочно-информационная служба «109» предоставляет информацию о номерах телефонов населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по полным и неполным данным (за исключением аварийных, справочных, экстренных служб и медицинских учреждений) и является платной.