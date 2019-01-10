В Чисти вызвали милицию из-за пропажи денег. Оказалось, перепрятали и забыли

В Чисти вызвали милицию из-за пропажи денег. 3 января позвонил 49-летний местный житель — мол, пропали деньги. Сумма немалая — 13,5 тыс. рублей.

В последний раз конверт с пропавшими деньгами владельцы, говорили, видели 1 января. К ним сразу выехали сотрудники РОВД. Чем закончились поиски, рассказали в милиции региона.

В ходе осмотра дома милиционеры нашли пропавшие деньги в шкафу в соседней комнате. Оказалось, что крупную сумму хозяева перепрятали и забыли.