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70-летний юбилей отметил Виктор Гуща, председатель Дрибинского районного Совета ветеранов
11.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Поздравления с 70-летним юбилеем на этой неделе принимал председатель районного Совета ветеранов Виктор Антонович Гуща. Многочисленные друзья и коллеги адресовали много теплых слов юбиляру.
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Поздравления с 70-летним юбилеем на этой неделе принимал председатель районного Совета ветеранов Виктор Антонович Гуща. Многочисленные друзья и коллеги...
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