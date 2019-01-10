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Телефоны доверия и службы экстренной психологической помощи

11.01.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Телефоны доверия и службы экстренной психологической помощи

Бесплатные городские круглосуточные телефоны доверия УВД: Могилев – (80222) 47-31-61, Бобруйск – (80225) 43-40-24.

Бюро регистрации несчастных случаев (круглосуточно) — (0222) 44-48-50; 29-50-82.

Если вы не равнодушны и знаете, что у ваших близких, соседей или знакомых проблемы с наркотиками, ЗВОНИТЕ!!!

  1. УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер»: (80222) 75-07-25 (горячая линия); (80222) 72-83-50 (врач психиатр-нарколог, с 9.00 до 16.00); (80222) 75-06-65 (телефон регистратуры).
  2. УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница»: (80222) 47-31-61 (телефон доверия, анонимно, круглосуточный режим).
  3. Республиканская телефонная «горячая линия» по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию — телефон доверия для детей

Телефон доверия для детей и подростков       : 8-801-100-16-11 (анонимно); 8-017-246-03-03 (круглосуточно, бесплатно).

  1. Республиканский «Телефон доверия» для наркологических пациентов 8-801-100-21-21 (по будням с 9 00 до 17 00 бесплатно).

Куда обратиться за психологической помощью? ЗВОНИТЕ!!!

  1. Социальный кризисный центр для женщин ЧСПУО «Белорусский фонд

SOS-Детская деревня»:         +375-447-607-603 (ВЕЛКОМ);

(80222) 23-40-89 (круглосуточный режим, горячая линия).

  1. ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» г. Могилева: (80222) 76-70-22 (социально-педагогический отдел с 8.00 до 17.00); (80222) 76-70-10 (линия общения для детей, молодежи и их родителей, с 8.00 до 17.00).
  2. Могилевское городское отделение республиканского общественного объединения «Матери против наркотиков» (оказание психологической помощи родственникам): +375 29-741-29-19.

По иным вопросам:

  1. УВД Могилевского облисполкома: 102 (круглосуточный режим);

(80222) 29-58-88 (работает в автоматическом режиме, телефон доверия УВД).

  1. ОВД администрации Ленинского района г.Могилева, администрации Октябрьского района г. Могилева: 102; (80222) 23-01-65 (круглосуточный режим) 102; (80222) 47-00-00 (круглосуточный режим).
  2. Комиссии по делам несовершеннолетних:

— городская: (80222) 42 24 19;

— Ленинского района г. Могилева: (80222) 73-87-88;

— Октябрьского района г. Могилева       : (80222) 45-55-36.

Ежедневно с 8.00 до 17.00.

14. Органы опеки и попечительства:

— Ленинского района: (80222) 32-70-73, 73-84-59 (понедельник- пятница с 8.00до 17.00, четверг с 14.00 до 20.00);

— Октябрьского района: (80222) 41-14-13, 48-41-70 (понедельник, вторник

с 8.00 до 17.00, четверг с 8.00 до 20.00).

 Центры дружественного отношения к подросткам:

— ЦДП «Импульс» УЗ «Бобруйская городская детская больница» — филиал детская поликлиника № 2:г. Бобруйск, ул.Советская, д. 116, тел. 8 (0225) 70-43-53.

— ЦДМ «Альтернатива» — филиал №4 УЗ «Могилевская детская поликлиника»: 212036, г. Могилев, ул. Симонова, 556, тел. 488842, факс 8 (0222) 484076.

 
Теги: Могилев
 
 
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Бесплатные городские круглосуточные телефоны доверия УВД: Могилев – (80222) 47-31-61, Бобруйск – (80225) 43-40-24. Бюро регистрации несчастных случаев (круглосуточно)...
 
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