Более 11 тысяч человек пострадали в Беларуси от гололедицы и холода

К медикам с 26 ноября по 11 января с гололедными и холодовыми травмами обратилось более 11 тысяч человек, сообщает Минздрав .



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Госпитализировали 1414 человек, остальные получили помощь амбулаторно.

Всего с 26 ноября по 11 января гололедную травму получили 11 493 человека, холодовую — 236.

За минувшие сутки с гололедными и холодовыми травмами помощь оказали 263 человекам.

Ранее в Минздраве обращали внимание , что избежать падения и тяжелых травм можно, если передвигаться на скользком тротуаре медленно и короткими шагами.

Обувь должна соответствовать погоде. Желательно, чтобы подошва была ребристой. Женщинам на время гололедицы лучше полностью отказаться от высоких каблуков и шпилек.

При падении нельзя расставлять в стороны руки или ноги, так как они принимают на себя всю силу удара. Нужно сгруппироваться, а падать желательно на бок, избегая падения на спину, удара затылком.