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Более 11 тысяч человек пострадали в Беларуси от гололедицы и холода
11.01.2019 16:31 — Новости Общества | Tut.by
К медикам с 26 ноября по 11 января с гололедными и холодовыми травмами обратилось более 11 тысяч человек,
Госпитализировали 1414 человек, остальные получили помощь амбулаторно.
Всего с 26 ноября по 11 января гололедную травму получили 11 493 человека, холодовую — 236.
За минувшие сутки с гололедными и холодовыми травмами помощь оказали 263 человекам.
Ранее в Минздраве
Обувь должна соответствовать погоде. Желательно, чтобы подошва была ребристой. Женщинам на время гололедицы лучше полностью отказаться от высоких каблуков и шпилек.
При падении нельзя расставлять в стороны руки или ноги, так как они принимают на себя всю силу удара. Нужно сгруппироваться, а падать желательно на бок, избегая падения на спину, удара затылком.
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К медикам с 26 ноября по 11 января с гололедными и холодовыми травмами обратилось более 11 тысяч человек, сообщает Минздрав.
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