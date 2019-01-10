«Мама, я сбил ребенка». Очередную пожилую жительницу Гродно «развели» телефонные мошенники

«Мама, я сбил ребенка», — услышала в телефонной трубке 64-летняя гродненская пенсионерка. Женщина не узнала голос своего сына, однако тот не дал ей опомниться, утверждая, что он весь в крови после аварии, в которой сбил ребенка. Чем закончилась история — рассказали в милиции региона.

Звонивший «сын» очень быстро передал трубку другому человеку, который заявил, что мать должна срочно перевести 6 тыс. долларов на банковский счет в Литве. Таких денег у женщины не было — она сказала, что имеет только 450 долларов. Незнакомец согласился - мол, потом разберемся с остальным, — и назвал номер счета, на который необходимо перевести деньги.

Уже собираясь в банк, пенсионерка набрала своего сына. Но, увы, именно в тот момент он не смог ей ответить.

Женщина перевела деньги на указанный счет.

Сын перезвонил, когда женщина уже вернулась домой, и сообщил, что с ним все в порядке, он ни в какие аварии не попадал и матери не звонил. Но к тому времени переведенные в литовский банк деньги уже были сняты.

Напомним, недавно Гродно «развели» телефонные мошенники — и она отдала последние деньги, чтобы «спасти сына»">еще одну пенсионерку из Гродно «развели» телефонные мошенники — и она отдала последние деньги, чтобы «спасти сына». Тогда женщина перечислила в литовский банк 3 тысячи долларов.