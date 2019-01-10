Принимаемые меры по противодействию коррупции на территории Буда-Кошелевского района обсудили на внеочередном заседании исполкома

Внеплановое заседание районного исполнительного комитета началось с вручения Почетной грамоты районного исполнительного комитета заместителю начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Максиму Близнецу, который с понедельника приступает к обязанностям начальника отдела механизации комитета сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома. Слова благодарности Максиму Сергеевичу за большой личный вклад в развитие сельского хозяйства района с пожеланиями успехов на новом трудовом поприще направил председатель райисполкома Андрей Горбачев.

По основному вопросу повестки дня «О мерах по противодействию коррупции на территории Буда-Кошелевского района» выступили: начальник отдела прокуратуры Гомельской области по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Роман Герасимов, исполняющий обязанности прокурора района Антон Бобылев, начальник районного отдела Следственного комитета Юрий Герцев и начальник ОВД райисполкома Виталий Подзерун.















