Районный Совет старшеклассников дарит радость детям

В рамках республиканских акций «Наши дети» и «Чудеса на Рождество» ребята из районного Совета старшеклассников побывали в гостях у воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.





Школьники подготовили для ребят праздничную игровую программу «В гостях у сказки», входе которой все участники сказочного приключения встретились со сказочными героями, отправились в волшебное путешествие и преодолели все препятствия.

Наградой воспитанникам центра стала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой и, конечно же, подарки. Все участники представления окунулись в праздничную атмосферу и получили заряд бодрости и веселья.