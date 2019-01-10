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К соседям на «щедрики», в гости к путешественнику или на джаз. Куда сходить в выходные в Гомеле

11.01.2019 17:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Впереди выходные. Погоду обещают так себе — лыжи, санки и коньки под угрозой срыва. Но мы нашли три альтернативы.

Вечер «БББ»


Байками бывалого бродяги («БББ») поделится знаменитый гомельский фотограф и путешественник Юрий Бирюков. Жизнь Юрия — сплошное путешествие. Из поездок и пеших походов по странам Азии, Африки и Европы он привозит фотографии и удивительные истории. Ими и поделится. Скучать не придется.

Где: Музей истории Гомеля

Когда: 12 января в 16.00.

Почем: 10 р.

«Рождественский джаз»


Гомельские городские оркестры приглашают в драмтеатр на «Рождественский джаз». В концертной программе прозвучат знаменитые рождественские композиции Jingle Bell Rock, Let it snow, Christmas time is here, Santa Claus is coming to town, Frosty The Snow Man и многие другие.

Дирижер вечера — Сергей Калупахо. Композиции из джазового репертуара оркестра исполнят солисты Алена Маринина, Кирилл Бабушкин, Анна Котлярова, Юлия Муха и Елена Колосова.

Где: Гомельский областной драматический театр

Когда:12 января, 18.30.

Почем: от 10 р.

Креативная волна


Арт-событие объединит творческих людей всех мастей: художников и поэтов, ремесленников и музыкантов. На фестивале все смогут самовыразиться, продемонстрировать свои таланты, а также установить профессиональные контакты.

Где: Выставочный зал ГГУ имени Ф. Скорины

Когда: 12 января с 10.00 до 17.00

Почем: бесплатно

Ну и смотрите не забудьте про «щедрики»! Уже придумали себе костюм ряженого?

 
Теги: Гомель
 
 
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Впереди выходные. Погоду обещают так себе. Лыжи, санки и коньки под угрозой срыва. Но мы нашли три альтернативы.
 
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