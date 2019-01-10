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Занятые в экономике граждане, кто они?

11.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Занятыми в экономике считаются граждане:

- работающие (служащие) по трудовому договору (контракту), на государственных должностях, при занятии которых контракт не заключается, на условиях членства в производственном кооперативе или крестьянском (фермерском) хозяйстве; зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;

- выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной собственности;

- осуществляющие виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской деятельности, при осуществлении которой уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, – при условии уплаты за соответствующий период осуществления деятельности указанного налога по такой деятельности;

- являющиеся военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированной организации, имеющими специальные звания; являющиеся резервистами во время прохождения занятий и учебных сборов;

- являющиеся военнообязанными во время прохождения военных или специальных сборов;

- проходящие альтернативную службу;

- являющиеся адвокатами, нотариусами;

- осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма; осуществляющие ремесленную деятельность – при условии уплаты за соответствующий период осуществления деятельности сбора за осуществление ремесленной деятельности;

- осуществляющие творческую деятельность в качестве творческого работника, статус которого подтверждается творческим союзом, членом которого он является, или профессиональным сертификатом творческого работника, выдаваемым в соответствии с законодательством;

- являющиеся священнослужителями, церковнослужителями религиозной организации любой конфессии, участниками (членами) монастыря, монашеской общины; являющиеся учащимися духовных учебных заведений;

- производящие продукцию растениеводства (за исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады), животноводства на находящемся на территории Республики Беларусь (за исключением городов Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева) земельном участке, предоставленном им (членам их семьи) для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, традиционных народных промыслов (ремесел), сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома;

- являющиеся зарегистрированными в качестве безработных либо проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или осваивающие содержание образовательной программы обучающих курсов по направлению органа по труду, занятости и социальной защите – при отсутствии установленных фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения;

- получающие образование в дневной форме получения образования, а также получающие образование на дому, за исключением дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) и образовательной программы совершенствования возможностей и способностей личности;

- являющиеся матерью (мачехой) или отцом (отчимом), усыновителем (удочерителем), опекуном (попечителем) и воспитывающие ребенка в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей; включенные в списочные составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта; являющиеся спортсменами-учащимися специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных подразделений.

 

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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