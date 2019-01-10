ВУС двойного назначения

Вместе с тем, не секрет, что в числе этих специальностей немало тех, которые с успехом могут быть полезны на «гражданке».

Наиболее распространенная из них – водитель. Если молодой человек, скажем, не приобрел её до службы в рядах Вооружённых Сил, он имеет возможность получить её в армии. А если уже был призван, будучи водителем, имеет возможность пополнить свои права на управление транспортным средством новыми и даже дефицитными категориями.

Ежегодно, например, в шести школах 72‑го Объединенного учебного центра готовят около пяти тысяч курсантов по ста военно-учетным специальностям. И многие из них (внимание!) аналогичны гражданским. Водители многоосных автомобилей, авторемонтники, электрики, связисты, повара, аккумуляторщики… Эти и многие другие специальности востребованы сегодня на рынке труда нашей республики. С уверенной однозначностью можно сказать: армия готовит здесь квалифицированных специалистов не только для Вооруженных Сил, но и для народного хозяйства страны.

В составе 320-й школы подготовки специалистов инженерных войск, войск РХБЗ, ВВС и войск ПВО есть, к примеру, единственная в своем роде учебная рота. В ней готовят машинистов автомобильных кранов и стропальщиков практически для всех родов войск белорусской армии.

За время срочной службы многие парни успевают повысить свою квалификацию, которая непременно пригодятся им на «гражданке» после увольнения в запас – скажем, машинистами автокрана в строительных организациях. И армейская служба в этом плане – гарантированный шаг к получению профессии, для кого-то являющейся мечтой.

В той же 320-й школе готовят специалистов силовых и осветительных электростанций. По окончанию «учебки» электрики-дизелисты получают вторую, а в войсках и третью группу допуска по безопасности. Это позволяет им самостоятельно работать на электростанциях, предназначенных для питания различных потребителей переменным трехфазным током до 500 вольт или мощностью до 100 киловатт. С такой вус после увольнения в запас молодые люди легко находят себе место в жизни, поскольку подобные электроустановки применяются сегодня практически во всех организациях и учреждениях Беларуси как источники резервного или стационарного электропитания.

Весьма популярной и востребованной является ныне и специальность повара. Готовят армейских мастеров поварского искусства также в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре.

Как показывает практика, гражданские профессии большинства курсантов абсолютно не связаны с поварским делом. То есть парням приходиться осваивать азы своей будущей специальности в буквальном смысле с нуля.

После четырехмесячного обучения выпускники «учебки» получают квалификацию повара 3-го разряда и соответствующее удостоверение установленного общереспубликанского образца. Более того, воин, занимающийся поварским делом, после полугодового армейского стажа имеет право повысить свою квалификацию. Разве это не стимул для успешной службы?

Востребованы на рынке труда и выпускники 59-й школы подготовки специалистов по эксплуатации автомобильной техники и ремонтных подразделений. Ежегодно здесь выпускается около 800 подготовленных водителей БТР, аккумуляторщиков, ремонтников колесных и гусеничных машин, мастеров по ремонту электрооборудования. Получив в армии практику, эти парни после срочной могут без проблем устроиться на работу в качестве автослесарей, механизаторов, специалистов по ремонту электрооборудования грузовых машин.

Проходя в учебном центре необходимую доподготовку вчерашние школьники с водительскими правами не только получают хорошую практику эксплуатации габаритных многоосных машин, но и имеют возможность дополнительно приобрести категорию Е с правом управления большегрузными автомобилями с прицепом (полуприцепом). После службы они – готовые дальнобойщики, водители многоосных колесных тягачей!

Ценен в народном хозяйстве и армейский опыт механиков-водителей боевых машин пехоты, танков и другой гусеничной техники. Сегодня, например, в лесных хозяйствах, геологических экспедициях есть немало лесопожарных и специальных машин, которые созданы на базе тех же БМП, БРДМ. Управлять такой техникой доверяют, разумеется, военнослужащим запаса, которые в своё время окончили армейскую «учебку».

Показателен пример рядового Владислава Васильева, уроженца города Борисова:

– В апреле 2018 года я окончил политехнический колледж. Мне позвонили из военкомата и предложили отучиться на категории В, С. Я был рад этому предложению и с охотой приступил к изучению автомобиля.

В октябре я получил повестку. Меня направили в 59 шпс. Спустя некоторое время я узнал, что наш взвод будут готовить по категории Е. Я тут же позвонил моим близким и обрадовал их. Я очень счастлив, что мне как водителю представилась возможность во время службы в Вооружённых Силах Республики Беларусь получить категорию Е. В дальнейшем я планирую пойти работать дальнобойщиком».

Каждая военная специальность ценна по-своему. Повар и автокрановщик, электрик и водитель, связист и ремонтник, водолаз… Все эти профессии нужны и в армии, и на «гражданке». Это вус двойного назначения. Они всегда востребованы и почётны. И в армии. И в государстве.

Кирилл Грачевский