В Верхнедвинске пройдёт акция «Поставь свечу за нерождённого младенца»

11- 12 января в храме Святителя Николая Чудотворца г. Верхнедвинска и в духовно-нравственном кабинете «ЗаРождение» центральной районной больницы пройдёт акция под названием «Поставь свечу за не рожденного младенца».

Акция посвящена проблеме абортов и приурочена ко дню памяти Святых мучеников — 14000 младенцев от Ирода в Вифлееме избиенных. Почитая первых мучеников, убиенных за Христа, православная церковь напоминает об иродовом грехе родителям, стоящим перед страшным выбором жизни или смерти для своего ребёнка.

Задача акции: привлечь внимание общества к проблеме защиты жизни не рождённых детей, утвердить традиционные семейные ценности, а значит, спасти хотя бы одну человеческую жизнь. Каждый зачатый ребенок должен увидеть солнце — именно за это ратуют священнослужители и активисты антиабортного движения.

Во время акции любой желающий в храме у креста может зажечь свечу в память о не рожденных младенцах с мольбой о прощении их несостоявшихся матерей. Эта свеча – символ молитвы, символ покаяния. И Господь готов призреть на эти, пускай малые, жертвы, призреть на слёзы наших свечей.

Мы живем в такое время, которое дал Господь для переосмысления. Еще не так давно многие даже не задумывались о грехе аборта. Сегодня мы по-другому смотрим на жизнь, на окружающий мир и на ситуацию в других странах, которые отошли от основ христианства. Ведь каждый человек – это образ Божий: пойдем мы Божьим путём – Господь готов послушать не только нас, но и помочь нашим родным, близким и окружающим.

В молодости человек не очень задумывается о жизни – может прибегнуть к вседозволенности. Господь же, напротив, призывает к воздержанию, к самоограничению. Апостол Павел говорил: «Всё мне можно, но не всё мне полезно». Помоги, Господи, всем нам заглянуть в свою жизнь, осмыслить свои прошедшие ошибки и помолиться о себе, о наших близких, обо всех наших людях и о мире во всем мире.

Акция пройдёт в церкви Николая Чудотворца 11-12 января с 9 до 13 часов.

В духовно-нравственном кабинете ЦРБ – 11 января с 10 часов.

Валентин Вабищевич,

Благочинный Верхнедвинского округа, Протоиерей.