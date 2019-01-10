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Дело главреда TUT.BY Марины Золотовой направлено всуд

11.01.2019 18:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении главного редактора портала TUT.BY Марины Золотовой.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Дмитрий Брылев.

(Будет дополнено)

 
 
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Об этом сообщил официальный представитель ведомства Дмитрий Брылев.
 
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