|
Дело главреда TUT.BY Марины Золотовой направлено всуд
11.01.2019 18:20 — Новости Общества | Tut.by
Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении главного редактора портала TUT.BY Марины Золотовой.
Об этом сообщил официальный представитель ведомства Дмитрий Брылев.
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил официальный представитель ведомства Дмитрий Брылев.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)