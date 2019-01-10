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Минэнерго разъяснило новшества для пользователей электроэнергии на нужды отопления и нагрева воды

11.01.2019 19:30 — Новости Общества | БелТА  
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Минэнерго разъяснило новшества для пользователей электроэнергии на нужды отопления и нагрева воды
Фото из архива

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Беларуси на своем сайте разъяснило новшества в законодательстве, которые необходимо знать гражданам при использовании электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения, сообщает БЕЛТА.

В приложении к указу от 22 декабря 2018 года №492 "Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год" для населения на этот год установлен предельный уровень субсидируемого государством тарифа на электрическую энергию в размере Br0,0335 за 1 кВт.ч - в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения (соответственно называется и тарифная группа электроэнергии, используемой для нужд отопления и горячего водоснабжения).

Аналогичный уровень тарифа на электроэнергию и тарифная группа для населения введены с 1 января 2019 года другим приложением к постановлению Совета Министров от 30 декабря 2013 года №1166 "Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо- и энергоснабжающими организациями Министерства энергетики и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Совета Министров Республики Беларусь" в редакции постановления Совета Министров от 29 декабря 2018 года №985.

К указанной тарифной группе относятся жилые помещения (квартиры) в многоквартирных и блокированных жилых домах, одноквартирные жилые дома при условии, что они не оборудованы в установленном порядке системами централизованного газо- и теплоснабжения (отопления и (или) горячего водоснабжения). Но при этом жилое помещение должно быть оборудовано в установленном порядке стационарно установленными приемниками электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения жилого помещения (квартиры) и подключенным к ним отдельным (дополнительным) прибором индивидуального учета расхода электроэнергии.

При соответствии этим условиям переход на расчеты за потребленные услуги электроснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения по тарифу Br0,0335 за 1 кВт.ч осуществляется по заявительному принципу.

После получения заявления от потребителя услуг электроснабжения (абонента) территориальная (обслуживающая) энергоснабжающая организация согласовывает с ним время его посещения для контрольного съема показаний с прибора индивидуального учета и заключения (перезаключения) договора электроснабжения на цели отопления и горячего водоснабжения. С даты его заключения и будет применяться субсидируемый тариф.

Однако прежде надо подтвердить соответствие жилья заявителя вышеуказанным условиям для отнесения к данной тарифной группе. Для этого энергоснабжающая организация самостоятельно запрашивает необходимые сведения в государственных органах и иных организациях. При необходимости даже проводит обследование домов в согласованное с потребителем услуг время. Кроме того, абонент имеет право самостоятельно представить в энергоснабжающую организацию подтверждающие сведения.

Вышеуказанный субсидируемый государством тариф на электрическую энергию применяется с учетом норм Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров от 12 июня 2014 года № 571.

Указанная тарифная группа применяется по заявительному принципу для абонентов, рассчитывающихся за потребленные услуги электроснабжения по тарифной группе "Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью электронагревательного оборудования более 5 кВт", при соблюдении совокупности перечисленных выше условий и с учетом норм положения.

Для должного оборудования квартиры прибором индивидуального учета расхода электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с подключением к нему приемников потребителю услуг электроснабжения следует обращаться в местный исполнительный и распорядительный орган: при новом строительстве - в соответствии с Положением о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов; при реконструкции - в соответствии с Положением о порядке реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Беларуси на своем сайте разъяснило новшества в законодательстве, которые необходимо знать гражданам при...
 
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